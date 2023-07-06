В Калининском районе мужчина чинил часы, и его время закончилось

Опасной оказалась работа по ремонту уличных часов для мужчины в Калининском районе.



Скорую на угол проспекта Науки и улицы Карпинского вызвали накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июля. По предварительной информации, 34-летний мужчина, который чинил часы на доме, упал с лестницы. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть рабочего.



По предварительной информации, он получил не совместимую с жизнью травму головы.



СК и полиция Калининского района проводят проверку по данному факту. Пока основная версия — нарушение техники безопасности.

