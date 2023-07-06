    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    763мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.34eur98.41

    В Калининском районе мужчина чинил часы, и его время закончилось

    4122
    1 комментарий

    Опасной оказалась работа по ремонту уличных часов для мужчины в Калининском районе.

    Скорую на угол проспекта Науки и улицы Карпинского вызвали накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июля. По предварительной информации, 34-летний мужчина, который чинил часы на доме, упал с лестницы. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть рабочего.

    По предварительной информации, он получил не совместимую с жизнью травму головы.

    СК и полиция Калининского района проводят проверку по данному факту. Пока основная версия — нарушение техники безопасности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЧасыРемонтУпал с высотыПогиб
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close