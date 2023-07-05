Доллар и евро уверенно растут. Взятые рекорды не сдались к закрытию биржи

К закрытию торгов на Московской бирже доллар и евро не сдали позиций, занятых на протяжении дня 5 июля. Рекордные значения зафиксированы, следует из данных торгов.
Так, евро остановился на отметке 99 рублей, прибавив к утреннему показателю 1,7575 рубля. Доллар стоил 91 рубль (плюс 1,82 рубля). Оба значения — рекорд 2023 года.
Согласно официальному курсу Центрального банка, установленному на 6 июля, доллар стоит 90,3380 рубля, евро — 98,4144.
Курс валюты не стабилизируется с прошлой недели. Тогда доллар резко прибавил 6 рублей. Евро за несколько дней вырос на 5,5 рублей.
На фоне падения рубля ЦБ планирует впервые с сентября 2022 года повысить ставку. Подробнее о том, почему и на сколько, читайте в материале «Фонтанки».