Бьет рекорды 2023 года: курс евро превысил 99 рублей

Днем в среду курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. Он вырос на 1,77 рубля по сравнению со вчерашним днем.



Не отстает и доллар США, который повышается на 1,80 рубля — до 90,98 рубля.

Ситуация с курсом валют стала неспокойной на прошлой неделе. Тогда доллар за резко подскочил почти на шесть рублей. Сегодня американская валюта торгуется на максимальном для 2023 года уровне. Евро за восемь неполных торговых сессий поднялся на 5,5 рубля, приблизившись к значениям марта прошлого года.

Ранее «Фонтанка» писала, что Центробанк впервые с сентября 2022 года планирует повысить ставку — пока только на 50 базисных пунктов, с 7,5 до 8%. Это происходит на фоне падения рубля.