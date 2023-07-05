Петербургская полиция проверит, не пропагандирует ли рэпер Kizaru наркотики

Творчество рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) проверят на пропаганду наркотиков. Об этом 5 июля заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ссылаясь на официальный ответ МВД.
В документе говорится, что управление ведомства по Петербургу и области еще 27 июня возбудило в отношении рэпера дело об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ — о пропаганде наркотиков. Также Мизулина заявила, что в письме упоминались меры «по недопущению популяризации наркотиков» на концертах рэперов Кишлака и Big Baby Tape.
«Владельцам площадок и организаторам объявлены официальные предостережения. Часть концертных мероприятий «перенесена на более поздние сроки в связи с пересмотром содержания репертуаров», — пишет Мизулина.
О просьбе к следственным и правоохранительным органам проверить творчество Kizaru и Big Baby Tape Мизулина заявляла в начале июня.