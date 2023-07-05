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    Петербургская полиция проверит, не пропагандирует ли рэпер Kizaru наркотики

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    1 комментарий

    Творчество рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) проверят на пропаганду наркотиков. Об этом 5 июля заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ссылаясь на официальный ответ МВД.

    В документе говорится, что управление ведомства по Петербургу и области еще 27 июня возбудило в отношении рэпера дело об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ — о пропаганде наркотиков. Также Мизулина заявила, что в письме упоминались меры «по недопущению популяризации наркотиков» на концертах рэперов Кишлака и Big Baby Tape.

    «Владельцам площадок и организаторам объявлены официальные предостережения. Часть концертных мероприятий «перенесена на более поздние сроки в связи с пересмотром содержания репертуаров», — пишет Мизулина.

    О просьбе к следственным и правоохранительным органам проверить творчество Kizaru и Big Baby Tape Мизулина заявляла в начале июня.

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    Комментарии 1

    забыл все05 Июл 2023 в 19:11
    может мизулина не знает, что трафик наркоты контролируют не реперы?))
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