Дым видно из любой точки города. На Салова горят автомобильные покрышки (видеоверсия)

Пожар в промзоне на улице Салова локализовали. Здесь на площади 3 500 кв. метров горят автомобильные покрышки и пластиковая продукция.
Сообщения о густом черном дыме, который был виден буквально из всех районов Петербурга, стали поступать в МЧС с 13:00. Прибывшие на место происшествия первые наряды выяснили, что площадь горения составляет 400 кв. метров. К 14:17 она выросла до 1 000 кв. метров, еще через полчаса — до 3 500 кв. метров. Пожару присвоили повышенный ранг №2, в 15:10 возгорание локализовали.
В ангаре, по предварительной информации, находится фирма про производству пластмассовых изделий для строительства. Согласно информационной базе СПАРК, компания также занимается утилизацией отходов. Помимо покрышек на месте горят емкости из-под автомобильного масла и другие отходы, сообщили в МЧС. В администрации Фрунзенского района уточнили, что территория частная. Владелец устанавливается.
Очевидцы сообщают, что сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе возгорания. К месту возгорания из-за проблем с водоснабжением направляется пожарный поезд. Также решается вопрос о привлечении пожарного вертолета.
На месте работает передвижная лаборатория, которая замеряет концентрацию вредных веществ в воздухе. По последним данным, ветер сносит дым и гарь в сторону центра и жилых домов.