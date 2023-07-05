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    Дым видно из любой точки города. На Салова горят автомобильные покрышки (видеоверсия)

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    10 комментариев

    Пожар в промзоне на улице Салова локализовали. Здесь на площади 3 500 кв. метров горят автомобильные покрышки и пластиковая продукция.

    Сообщения о густом черном дыме, который был виден буквально из всех районов Петербурга, стали поступать в МЧС с 13:00. Прибывшие на место происшествия первые наряды выяснили, что площадь горения составляет 400 кв. метров. К 14:17 она выросла до 1 000 кв. метров, еще через полчаса — до 3 500 кв. метров. Пожару присвоили повышенный ранг №2, в 15:10 возгорание локализовали.

    В ангаре, по предварительной информации, находится фирма про производству пластмассовых изделий для строительства. Согласно информационной базе СПАРК, компания также занимается утилизацией отходов. Помимо покрышек на месте горят емкости из-под автомобильного масла и другие отходы, сообщили в МЧС. В администрации Фрунзенского района уточнили, что территория частная. Владелец устанавливается.

    Очевидцы сообщают, что сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе возгорания. К месту возгорания из-за проблем с водоснабжением направляется пожарный поезд. Также решается вопрос о привлечении пожарного вертолета.

    На месте работает передвижная лаборатория, которая замеряет концентрацию вредных веществ в воздухе. По последним данным, ветер сносит дым и гарь в сторону центра и жилых домов.

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    Комментарии 10

    Гость05 Июл 2023 в 16:00
    не хватает коммента от Михаила Микушина. Коллеги по ципсоцеху знают, жив ли старейший пропагандист?
    +2−0
    chip105 Июл 2023 в 15:46
    Утилизация покрышек нынче выгодный бизнес, пару лет назад за утилизацию пару 15 кордов, на шиномонтажке с меня попросили 500 руб, я доехал до ближайшего пухто и выбросил бесплатно.
    +0−0
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