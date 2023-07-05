Площадь пожара на Салова выросла вдвое. Посмотрите, как тушат гору покрышек

Более сорока пожарных борются с огнём, разгоревшимся во Фрунзенском районе Петербурга 5 июля. Пламя охватило уже тысячу квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к двум часам дня ранг пожара на Салова, 27, подняли до второго номера сложности. Площадь возгорания выросла с четырёхсот до тысячи квадратных метров.
Пожарных в промзоне всё больше: к тушению привлекли девять расчётов. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», по периметру горения проливают конструкции, чтобы не дать распространиться огню дальше.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Горят автомобильные шины и готовая продукция компании по производству пластмассовых изделий. Согласно открытым источникам, среди прочего фирма занимается утилизацией отходов.
В администрации района уточнили, что территории частная, владелец устанавливается.
Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что его сотрудники выезжали на Салова для отбора проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ при юго-западном ветре на территории ближайшей жилой застройки. Пробы направлены в лабораторию.
читатели «Фонтанки»
Столб чёрного дыма над городом заметили около часа дня. Наблюдать его могли из разных районов, в том числе из центра.