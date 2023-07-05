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    Площадь пожара на Салова выросла вдвое. Посмотрите, как тушат гору покрышек

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    22 комментария

    Более сорока пожарных борются с огнём, разгоревшимся во Фрунзенском районе Петербурга 5 июля. Пламя охватило уже тысячу квадратных метров.

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    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к двум часам дня ранг пожара на Салова, 27, подняли до второго номера сложности. Площадь возгорания выросла с четырёхсот до тысячи квадратных метров.

    Пожарных в промзоне всё больше: к тушению привлекли девять расчётов. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», по периметру горения проливают конструкции, чтобы не дать распространиться огню дальше.

    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Горят автомобильные шины и готовая продукция компании по производству пластмассовых изделий. Согласно открытым источникам, среди прочего фирма занимается утилизацией отходов.

    В администрации района уточнили, что территории частная, владелец устанавливается.

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    Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что его сотрудники выезжали на Салова для отбора проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ при юго-западном ветре на территории ближайшей жилой застройки. Пробы направлены в лабораторию.

    читатели «Фонтанки»

    Столб чёрного дыма над городом заметили около часа дня. Наблюдать его могли из разных районов, в том числе из центра.

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    Комментарии 22

    GRAY05 Июл 2023 в 16:18
    Всё - у МЧС есть повод для проведения "профилактических проверок"!
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 15:13
    Цифрофиксация.. цифрофикция..а, вот цифровизация...
    Черт, какую тут кнопку нажать, чтобы владельца найти?
    +0−0
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