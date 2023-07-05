Площадь выросла в 8 раз. Что известно о пожаре на улице Салова, где черным дымом исходят сотни покрышек

Девять пожарных расчетов час сражаются с огнем и дымом во Фрунзенском районе.

Сообщения о столбе дыма на юге Петербурга, который был виден не только из соседних районов, но и из центра, и даже с Парашютной улицы, стали поступать в МЧС с часа дня.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока в редакцию летели фотографии чернеющего неба из разных районов города, в эпицентре о случившемся знали не все. В одной из компаний на Салова, 27, куда позвонила «Фонтанка», на вопрос о пожаре удивились. Открыв окно, удивились ещё больше: «Мама дорогая, и правда! Какой чёрный дым». На заднем фоне были слышны пожарные сирены.



Когда первые наряды прорвались сквозь пробки, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

У ангара, где, по предварительной информации, находится фирма про производству пластмассовых изделий для строительства, находится гора автомобильных покрышек. Они и горели.



Согласно информационной базе СПАРК, компания также занимается утилизацией отходов.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сначала ранг пожара повысили до 1-бис, а потом и до двойки. Площадь увеличивалась и увеличивалась. К двум часам она составила тысячу квадратных метров. А к половине третьего уже 3 500 квадратных метров.



Сотрудники МЧС по периметру горения проливают конструкции, чтобы не дать распространиться огню дальше.



Согласно сообщению очевидца, сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе возгорания.

Здания расположены ближе к улице, горит в дальней части от Салова. В восьмиэтажке на Салова АБ, похоже, продолжают работать. В 29-м, которое находится ближе к пожару, выглядывают в окна. Один из жителей местного общежития говорит, что у них был сигнал тревоги — просили выйти на улицу», — рассказывают «Фонтанке» с места.