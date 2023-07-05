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    Площадь выросла в 8 раз. Что известно о пожаре на улице Салова, где черным дымом исходят сотни покрышек

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    15 комментариев

    Девять пожарных расчетов час сражаются с огнем и дымом во Фрунзенском районе.

    Сообщения о столбе дыма на юге Петербурга, который был виден не только из соседних районов, но и из центра, и даже с Парашютной улицы, стали поступать в МЧС с часа дня.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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    Пока в редакцию летели фотографии чернеющего неба из разных районов города, в эпицентре о случившемся знали не все. В одной из компаний на Салова, 27, куда позвонила «Фонтанка», на вопрос о пожаре удивились. Открыв окно, удивились ещё больше: «Мама дорогая, и правда! Какой чёрный дым». На заднем фоне были слышны пожарные сирены.

    Когда первые наряды прорвались сквозь пробки, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

    Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

    У ангара, где, по предварительной информации, находится фирма про производству пластмассовых изделий для строительства, находится гора автомобильных покрышек. Они и горели.

    Согласно информационной базе СПАРК, компания также занимается утилизацией отходов.

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    Сначала ранг пожара повысили до 1-бис, а потом и до двойки. Площадь увеличивалась и увеличивалась. К двум часам она составила тысячу квадратных метров. А к половине третьего уже 3 500 квадратных метров.

    Сотрудники МЧС по периметру горения проливают конструкции, чтобы не дать распространиться огню дальше.

    Согласно сообщению очевидца, сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе возгорания.

    Здания расположены ближе к улице, горит в дальней части от Салова. В восьмиэтажке на Салова АБ, похоже, продолжают работать. В 29-м, которое находится ближе к пожару, выглядывают в окна. Один из жителей местного общежития говорит, что у них был сигнал тревоги — просили выйти на улицу», — рассказывают «Фонтанке» с места.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 15

    Гость05 Июл 2023 в 16:15
    Беглов, где пожарная авиация? потратил кучу денег на Вялые паруса? а смысл? чего ждёт губернатор - пока до домов доберётся? ужас какой-то...
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 15:41
    Мне нравятся такие пожары в руаске. может быть больше.
    +0−0
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