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    «Чего там только нет». К месту пожара на Салова двигается пожарный поезд, решается вопрос о привлечении вертолета

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    26 комментариев

    Неблагоприятные погодные условия, проблемы с водоснабжением и плохое расположение объекта — в МЧС рассказали подробности пожара во Фрунзенском районе.

    Как сообщил на месте глава пресс-службы МЧС Петербурга, к месту пожара из-за проблем с водоснабжением, направляется пожарный поезд. Также решается вопрос с привлечением пожарного вертолета.

    На месте работает передвижная лаборатория, она замеряет концентрацию вредных веществ в воздухе. К сожалению, отметили в МЧС, ветер сносит дым и гарь в сторону центра и жилых домов.

    Помимо покрышек на месте горят емкости из-под автомобильного масла и другие отходы. «Чего там только нет», — сообщили в МЧС.

    Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

    В 15:10 пожар был локализован.

    Первое сообщение о пожаре поступило в 13:01. Через шесть минут на месте были первые расчеты, площадь горящих покрышек составила 400 квадратных метров. Пожару был сначала присвоен повышенный номер сложности — 1-бис, потом двойка. А площади сначала увеличилась до 1 000 квадратных метров, а потом и до 3 500.

    На месте работают 95 человек и 28 единиц техники.

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    Комментарии 26

    Супермастер05 Июл 2023 в 16:32
    Думаю,что не под застройку, а владельцы сами подожгли,чтобы не утилизировать этот токсичный мусор...
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 16:17
    Место под застройку зачищают!
    Это не позор, а позорище!!!
    +0−0
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