«Чего там только нет». К месту пожара на Салова двигается пожарный поезд, решается вопрос о привлечении вертолета

Неблагоприятные погодные условия, проблемы с водоснабжением и плохое расположение объекта — в МЧС рассказали подробности пожара во Фрунзенском районе.
Как сообщил на месте глава пресс-службы МЧС Петербурга, к месту пожара из-за проблем с водоснабжением, направляется пожарный поезд. Также решается вопрос с привлечением пожарного вертолета.
На месте работает передвижная лаборатория, она замеряет концентрацию вредных веществ в воздухе. К сожалению, отметили в МЧС, ветер сносит дым и гарь в сторону центра и жилых домов.
Помимо покрышек на месте горят емкости из-под автомобильного масла и другие отходы. «Чего там только нет», — сообщили в МЧС.
Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
В 15:10 пожар был локализован.
Первое сообщение о пожаре поступило в 13:01. Через шесть минут на месте были первые расчеты, площадь горящих покрышек составила 400 квадратных метров. Пожару был сначала присвоен повышенный номер сложности — 1-бис, потом двойка. А площади сначала увеличилась до 1 000 квадратных метров, а потом и до 3 500.
На месте работают 95 человек и 28 единиц техники.