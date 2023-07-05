«Чего там только нет». К месту пожара на Салова двигается пожарный поезд, решается вопрос о привлечении вертолета

Неблагоприятные погодные условия, проблемы с водоснабжением и плохое расположение объекта — в МЧС рассказали подробности пожара во Фрунзенском районе.



Как сообщил на месте глава пресс-службы МЧС Петербурга, к месту пожара из-за проблем с водоснабжением, направляется пожарный поезд. Также решается вопрос с привлечением пожарного вертолета.



На месте работает передвижная лаборатория, она замеряет концентрацию вредных веществ в воздухе. К сожалению, отметили в МЧС, ветер сносит дым и гарь в сторону центра и жилых домов.

