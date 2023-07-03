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    Двое детей пропали ночью из новосибирского лагеря

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    5 комментариев

    Список ЧП с участием детей пополнился: в Сибири ищут воспитанников летнего лагеря.

    Как сообщает НГС, два ребенка ночью ушли из оздоровительного лагеря в Новосибирской области. О поисках 3 июля на оперативном совещании в областном правительстве проинформировал глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

    «Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативным разыскным мероприятиям», — сказал Орлов.

    В конце июня в России случилось несколько громких ЧП, связанных с детьми. В Екатеринбурге пропавшего 6-летнего мальчика искали три дня, и в итоге выяснилось, что он умер в декабре, «Фонтанка» подробно рассказывала об этом. Пропавшего в приамурской тайге 10-летнего мальчика нашли живым, его спасла собака. 5-летнюю девочку ищут в Оренбургской области, следователи подозревают убийство. В Москве скончался шестилетний мальчик, которого не стали госпитализировать. Там же 23-летняя женщина зарезала своего 10-месячного ребенка. 6-летний мальчик в Ленобласти рассказал, как отчим в воспитательных целях прижег ему руку. В нескольких регионах страны зафиксированы массовые кишечные инфекции среди детей, в Петербурге отравились школьники.

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    Комментарии 5

    Гость03 Июл 2023 в 09:37
    Зачем детей сажать в лагеря?
    +0−0
    Гость03 Июл 2023 в 09:37
    Что за персонал в этом лагере, если к вечеру дети полны сил и готовы сбежать? Сидят, ничего не делают, скучно, вот и драпанули. А была бы насыщенная программа с играми, костром, купанием в мелком водоеме, строительством домика, футболом, и пр, то сил бы ни у кого не осталось сбежать.
    +0−1
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