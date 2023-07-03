Двое детей пропали ночью из новосибирского лагеря

Список ЧП с участием детей пополнился: в Сибири ищут воспитанников летнего лагеря.



Как сообщает НГС, два ребенка ночью ушли из оздоровительного лагеря в Новосибирской области. О поисках 3 июля на оперативном совещании в областном правительстве проинформировал глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.



«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативным разыскным мероприятиям», — сказал Орлов.



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