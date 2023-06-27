Новое название судьбу не изменило. Или не первые отравления в ресторане, испортившем выпускной

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Поделиться Поделиться





Отравление выпускников в ресторане Grand Bianko на набережной канала Грибоедова оказалось более массовым, чем представлялось изначально. Пострадали ученики не одной, а нескольких школ. Заведение уже фигурировало в похожей истории. Несколько лет назад оно носило другое имя, но посещение также подкосило здоровье участников свадьбы и интеллектуальной игры.

«Те, кто после нас гулял, тоже отравились»

За последние дни в Grand Bianko на набережной канала Грибоедова, 36 успели пройти два праздника. В субботу, 24-го, там отмечала выпускной параллель девятых классов 92 гимназии Выборгского района. Примерно через сутки у участников мероприятия появились симптомы отравления, но в это время в ресторане проходил другой выпускной — в заведении были ученики нескольких школ. История разворачивалась по прежней схеме: к вечеру 26-го они почувствовали себя плохо.



Девятиклассники из 92 гимназии уже идут на поправку, рассказала мать одного из подростков: «Еще, конечно, не здоровы полностью, но симптомы улучшаются, температура падает». Родители ждут результатов анализов, чтобы получить возврат денег за мероприятие. Выдачу аттестатов из-за отравления перенесли — она состоится 3 июля, причем каждый класс будет получать их отдельно.



— А вот те, кто после нас гулял, тоже отравились. Говорят, не так массово, но тоже очень много людей, — отметила собеседница.

Это действительно так — мать ученика 523 школы рассказала «Фонтанке», что через сутки участники праздника, который проходил 25 числа, тоже слегли. Меню в оба дня было примерно одинаковым: ели шашлыки, салаты, рыбу.

523 школу перенос выдачи аттестатов миновал — церемонию успели провести еще 23 июня. А вот в 457-й, ученики которой были в Grand Bianko в воскресенье, переносить мероприятие отказались, заявил отец одного из подростков. По его словам, из этой школы на празднике было три класса. В одном из них сегодня, 27 июня, аттестаты получили только 10 человек из 23 — остальные чувствовали себя плохо.



— Рвота спала, температура осталась, и состояние такое — никакое. Причем это случилось сегодня ночью: в воскресенье они отгуляли там до вечера, в понедельник была передышка, и вот сегодня почти весь класс [слег], — говорит мужчина. — Директриса отказалась переносить вручение, выдали тем, кто пришел.

Директор школы №457 во время разговора с корреспондентом «Фонтанки» бросила трубку, сославшись на плохую связь. В школе №523 с комментариями посоветовали обращаться в администрацию Колпинского района. Там сообщили, что от 9 «б» класса на празднике было 25 детей и 18 взрослых, вечером следующего дня в больницу обратилась девочка, а следующим утром — мальчик. Их состояние назвали удовлетворительным.



В 92 гимназии «Фонтанке» говорили, что факт отравления не отрицают. По информации нашего издания, симптомы острой кишечной инфекции проявились у девяти учеников этой гимназии, одного учителя и одного родителя. Кроме того, по предварительным данным, отравился один из официантов ресторана.

По данным «Фонтанки», также острую кишечную инфекцию обнаружили у двоих учеников школы №316 Фрунзенского района и у одного из школы №600 — Приморского. До первого учебного учреждения корреспонденту дозвониться не удалось, во втором бросили трубку. Также «Фонтанке» стало известно, что всего госпитализация понадобилась шестерым подросткам.



По данным Роспотребнадзора, госпитализированы семеро детей, кишечную инфекцию нашли у подростков из шести школ и их родителей — зафиксировали 19 случаев.

«Логистика безумная — такое количество школ перенести туда-сюда»

Обе школы заключали договор на организацию выпускного с ООО «Студия праздников «Невозможное Возможно». Мероприятие устраивали «под ключ»: в услуги входил в том числе заказ автобусов, ужин в ресторане, фото- и видеосъемка.

— У детей из 92 школы обнаружились симптомы только в ночь на 25-е. Если бы мы знали, что они отравились, то 25-го, конечно, отменили бы мероприятие, — заявила «Фонтанке» представительница фирмы. По ее словам, во второй день на празднике гуляли ученики пяти школ:



— Мы впервые сотрудничали с этим рестораном. Сейчас, конечно, не будем там ничего проводить, всех экстренно переносим на другие площадки.

По словам нашей собеседницы, накануне, 26 числа, мероприятия в Grand Bianko отменили: дети приехали и «гуляли два часа по городу», для меньшего дискомфорта им предоставили фотографов. В Grand Bianko стояла очередь из мероприятий до 2 июля включительно, и сейчас некоторые из них переносят в другие места, а некоторые отменяют — и возвращают родителям деньги.



— Будем требовать компенсацию. Там и меню недешевое, а вчера у нас оплаченные теплоходы отменились, — они просто впустую поплавали, без детей, потому что выпускные отменили. Кто согласился на сегодня, всех перенесли на другую площадку. Логистика безумная — такое количество школ перенести туда-сюда!

Организаторы заявляют, что ресторан вернул им два миллиона рублей и обязуется отдать еще три. Произошедшее представительница фирмы называет ударом по репутации и отмечает, что за десять лет работы с таким не сталкивалась.



Старая история под новым именем

В 2019 году вокруг заведения на набережной канала Грибоедова, 36 развернулся скандал из-за отравления посетителей. Тогда оно называлось Dizzy, но управляло им то же юрлицо — ООО «Арсенал Трейд». Августовским вечером в ресторане одновременно отдыхали гости свадьбы и участники интеллектуальной игры «60 секунд» — на отравление жаловались примерно полтора десятка человек, а одну посетительницу увезли в больницу. Возможным виновником она называла подозрительный «Цезарь» с курицей.

К кухне Dizzy присмотрелся Роспотребнадзор — и не зря: оттуда забрали и утилизировали 65 килограммов «просрочки». Ресторан временно закрыли, но он продолжил работу и получил еще один протокол. Впрочем, и после этого заведение не закрылось, хоть и заплатив штраф в 50 тысяч рублей, — быстро устранило нарушения, в числе которых была работа персонала без медкнижек.



С тех пор юрлицо сменило двух гендиректоров — один занимал это место недолго, с июля по декабрь 2021-го, а с тех пор на этой должности находится Вадим Лакшин. Оперативно связаться с ним корреспонденту «Фонтанки» не удалось.

Теперь же история повторяется: проверка Роспотребнадзора вскрыла в заведении многочисленные нарушения санитарных норм, в числе которых несоблюдение сроков годности и условий хранения продуктов и отсутствие прививок у персонала — к тому же, не все из них проходили медосмотры. Кроме того, оказалось, что в ресторане нет технической документации на продукцию, производственные помещения там содержат неправильно, а поточность приготовления блюд нарушена. На этот раз из Grand Bianko изъяли 220 килограммов некачественных продуктов.



Что будет дальше



Массовое отравление уже обернулось уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Возбудили его по инициативе прокуратуры. По данным «Фонтанки», среди «просрочки» в ресторане грудинку, свиной балык и замороженного цыплёнка. В неподобающих условиях хранили в том числе хлеб и куриное филе.



Против юрлица составлен протокол о временном запрете деятельности. Управление Роспотребнадзора заявило о готовности защищать интересы пострадавших в суде, чтобы им компенсировали материальный и моральный вред, и помочь в составлении досудебной претензии. Представитель ресторана заявил «Фонтанке», что в заведении идет дезинфекция помещений, а вот чем дети могли отравиться, предположений не высказал.

