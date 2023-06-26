Слегла параллель. Что известно о массовом отравлении на выпускном в Петербурге

Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Девятиклассники из 92-й гимназии Выборгского района Петербурга отмечали выпускной в ресторане на набережной канала Грибоедова. После праздника большинству из них стало плохо — подростки, а также некоторые родители и педагоги слегли с симптомами кишечной инфекции.



По данным «Фонтанки», из 60 детей госпитализированы трое, а симптомы проявились у 43 подростков, троих родителей и троих учителей.

Что говорят родители «На выпускном было три класса. Пострадали практически все — я знаю, что в нашем классе двоих не коснулось, у них нет никаких симптомов. Даже родители, которые там ели, тоже в лежку лежат с детьми», — говорит мать одной из участниц праздника.



По ее словам, в этом классе как минимум одному ребенку вызывали скорую, а ее дочь день пролежала с температурой около 39 градусов. Мать другого подростка говорит, что скорую ему не вызывала — «было не самое тяжелое состояние», но участники праздника массово жалуются на плохое самочувствие.



— Врач сказал, что это клиника какой-то кишечной инфекции явно. Пишут, что плохо всем, пока еще не вижу, чтобы говорили, что кому-то нормально, — говорит наша собеседница.

Чем могли отравиться на празднике — Врач сказал, что, скорее всего, проблема в пицце или в рыбе — какие-то были там рулетики с ней. Дочь сказала, что пицца была невкусная. Салаты были, шашлык куриный — говорят, у него был какой-то подозрительный соус, — отмечает мать одного из подростков.

По данным «Фонтанки», на выпускном действительно ели в том числе рыбу, а пили морс и воду.



Как отреагировали на ситуацию Прокуратура организовала проверку, к ней также привлечены сотрудники МЧС. Кроме того, в ведомстве сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора берут пробы продуктов в ресторане, где проходил выпускной.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу заявило о начале санитарно-эпидемиологического расследования после новостей об очаге острой кишечной инфекции. В ведомстве отметили, что уже организован комплекс противоэпидемических мероприятий, а причины и условия формирования очага устанавливаются.

Вечером о доследственной проверке по факту отравления детей сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Процессуальное решение будет принято после ее окончания.



В гимназии «Фонтанке» сказали, что не отрицают факта отравления, но подробностей не уточнили. Представитель ресторана сначала отметила, что никто не обращался в заведение по поводу этой истории, а при следующем звонке бросила трубку.



Что дальше

— Очень хочется, чтобы проверили этот ресторан. При чем тут школа? — говорит мать одной из участниц праздника. — Дети в школе-то не были, они собрались у школы, их оттуда отвезли автобусы к ресторану. Не знаю, чем так можно отравиться, чтобы и родителям было плохо, и педагогам.



По словам нашей собеседницы, торжественного вручения аттестатов, запланированного на 27 июня, у девятиклассников не будет — его перенесли на неделю.

