Девятиклассники массово отравились после выпускного в Петербурге

Выпускной учеников 92 гимназии Выборгского района Петербурга обернулся массовым отравлением. Некоторых детей увезли на скорой с острой кишечной инфекцией, рассказали «Фонтанке» 26 июня родители подростков.



По словам наших собеседников, праздник проходил 24 числа в ресторане на канале Грибоедова. Там отмечала выпускной параллель девятиклассников — три класса, собралось около 90 человек. На следующий день у школьников, а также у некоторых родителей и учителей появились симптомы отравления.



Представитель гимназии сообщил «Фонтанке», что учебное учреждение не отрицает факт отравления. В ресторане заявили, что по этому поводу с ними никто не связывался.

