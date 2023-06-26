    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, вос

    762мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    Девятиклассники массово отравились после выпускного в Петербурге

    4179
    4 комментария

    Выпускной учеников 92 гимназии Выборгского района Петербурга обернулся массовым отравлением. Некоторых детей увезли на скорой с острой кишечной инфекцией, рассказали «Фонтанке» 26 июня родители подростков.

    По словам наших собеседников, праздник проходил 24 числа в ресторане на канале Грибоедова. Там отмечала выпускной параллель девятиклассников — три класса, собралось около 90 человек. На следующий день у школьников, а также у некоторых родителей и учителей появились симптомы отравления.

    Представитель гимназии сообщил «Фонтанке», что учебное учреждение не отрицает факт отравления. В ресторане заявили, что по этому поводу с ними никто не связывался.

    «Фонтанка» направила запрос в управление Роспотребнадзора по Петербургу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Отравление в гимназииМассовое отравлениеМассовое отравление в школеМассовое отравление детейДети отравилисьРоспотребнадзор
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close