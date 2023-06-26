В истории с отравлением девятиклассников на выпускном в Петербурге разбирается прокуратура

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Прокуратура проверяет информацию о том, что ученики гимназии 92 Выборгского района Петербурга попали в больницу с отравлением после выпускного. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Роспотребнадзора берут пробы продуктов в ресторане на набережной канала Грибоедова, где проходил выпускной. Также к проверке привлечены сотрудники МЧС.
Родители учеников гимназии рассказали «Фонтанке», что после выпускного у детей массово проявляются симптомы отравления, некоторых увезли на скорой с острой кишечной инфекцией. Также признаки отравления якобы замечены у некоторых родителей и учителей.