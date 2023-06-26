В истории с отравлением девятиклассников на выпускном в Петербурге разбирается прокуратура

Прокуратура проверяет информацию о том, что ученики гимназии 92 Выборгского района Петербурга попали в больницу с отравлением после выпускного. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники Роспотребнадзора берут пробы продуктов в ресторане на набережной канала Грибоедова, где проходил выпускной. Также к проверке привлечены сотрудники МЧС.

