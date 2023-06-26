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    Стало известно, сколько человек попало в больницу после выпускного на набережной канала Грибоедова

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    После выпускного, который отмечали ученики 92-й гимназии Выборгского района Петербурга, госпитализированы три подростка. Об этом стало известно «Фонтанке» 26 июня.

    На празднике присутствовали 60 детей. По предварительным данным, симптомы отравления зафиксированы у 43 школьников, троих родителей и троих педагогов.

    Как писала «Фонтанка», симптомы отравления появились у девятиклассников, которые отмечали выпускной в ресторане на набережной канала Грибоедова. В обстоятельствах этой истории разбираются Роспотребнадзор, прокуратура и МЧС.

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    Комментарии 21

    Гость26 Июн 2023 в 18:32
    Не кошмарте бизнес!
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