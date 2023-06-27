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    Четыре петербургские школы имели несчастье отпраздновать выпускной в ресторане Grand Bianko. Рвало два десятка человек

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    Семнадцать человек обратились за медицинской помощью после празднования выпускного в ресторане Grand Bianko на набережной канала Грибоедова к утру 27 июня.

    Как стало известно «Фонтанке», больше всего досталось учащимся гимназии № 92. Из них симптомы острой кишечной инфекции проявились у девяти учеников, одного учителя и одного родителя. Рвало еще двух учеников школы № 523 Колпинского района, двух из школы № 316 Фрунзенского района и одного из школы № 600 Приморского района. Зацепило также одного официанта ресторана.

    Госпитализация, по данным «Фонтанки», потребовалась шестерым подросткам.

    Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей».

    Ранее Роспотребнадзор заявил, что приостановит работу ресторана. По последним данным, госпитализированы семеро детей, острую кишечную инфекцию нашли у 19 человек — подростков из шести школ и их родителей. У двоих заболевших выявили норовирус.
    Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки».

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    ОтравлениеРесторанВыпускной
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