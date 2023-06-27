Четыре петербургские школы имели несчастье отпраздновать выпускной в ресторане Grand Bianko. Рвало два десятка человек

Семнадцать человек обратились за медицинской помощью после празднования выпускного в ресторане Grand Bianko на набережной канала Грибоедова к утру 27 июня.



Как стало известно «Фонтанке», больше всего досталось учащимся гимназии № 92. Из них симптомы острой кишечной инфекции проявились у девяти учеников, одного учителя и одного родителя. Рвало еще двух учеников школы № 523 Колпинского района, двух из школы № 316 Фрунзенского района и одного из школы № 600 Приморского района. Зацепило также одного официанта ресторана.

