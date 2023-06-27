Отравленный выпускной потянул на уголовное дело в Петербурге

В Петербурге по инициативе прокуратуры возбудили уголовное дело после массового отравления в ресторане Grand Bianko на набережной канала Грибоедова, 36. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба регионального ведомства.



Речь идет о ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей). Проверка ресторана выявила, что там использовали некачественные продукты, что повлекло отравление посетителей, в том числе детей, отмечают в прокуратуре.



На предприятии среди прочего, по данным «Фонтанки», нашли просроченные продукты, например грудинку, свиной балык и замороженного цыплёнка.

