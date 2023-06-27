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    Отравленный выпускной потянул на уголовное дело в Петербурге

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    В Петербурге по инициативе прокуратуры возбудили уголовное дело после массового отравления в ресторане Grand Bianko на набережной канала Грибоедова, 36. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба регионального ведомства.

    Речь идет о ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей). Проверка ресторана выявила, что там использовали некачественные продукты, что повлекло отравление посетителей, в том числе детей, отмечают в прокуратуре.

    На предприятии среди прочего, по данным «Фонтанки», нашли просроченные продукты, например грудинку, свиной балык и замороженного цыплёнка.

    Некоторые продукты, среди которых хлеб и куриное филе, хранились при неподобающих условиях.

    Нашли на кухне и те блюда, которые были не проданы: их просто замораживали до лучших времен. Всего было забраковано и утилизировано больше 50 кг продуктов.

    Материалы проверки были направлены в следственный орган, что привело к возбуждению дела. Прокуратура контролирует его расследование.

    Ранее Роспотребнадзор заявил, что приостановит работу ресторана. По последним данным, госпитализированы семеро детей, острую кишечную инфекцию нашли у 19 человек — подростков из шести школ и их родителей. У двоих заболевших выявили норовирус.

    Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки».

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    ОтравлениеВыпускной
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