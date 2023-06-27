Роспотребнадзор приостановит работу ресторана на Грибоедова, где отравились дети из нескольких школ

После выпускных в ресторане Grand Bianko на набережной канала Грибоедова, 36, госпитализированы семеро детей. Острую кишечную инфекцию нашли у подростков из шести школ и их родителей — всего 19 случаев, сообщает 27 июня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.
У двоих заболевших выявлен норовирус. В ресторане под управлением ООО «Арсенал Трейд» в ходе проверки обнаружили грубые нарушения санитарных норм: несоблюдение сроков годности и условий хранения продуктов, отсутствие технической документации на продукцию, неправильное санитарное содержание производственных помещений, нарушение поточности приготовления блюд. Кроме того, выяснилось, что не все сотрудники проходили медосмотры и ставили прививки.
С реализации сняли и утилизировали более 220 килограммов продукции. В отношении юрлица составлен протокол о временном запрете деятельности — будет решаться вопрос об административном приостановлении. Материалы дела скоро отправятся в суд.
Роспотребнадзор заявляет, что готов выступить в суде в защиту пострадавших, чтобы им компенсировали материальный и моральный вред, и содействовать в составлении досудебной претензии.
В ресторане идет дезинфекция, организованы противоэпидемические мероприятия.
Как писала «Фонтанка», в 2019 году по этому же адресу под управлением того же юрлица работал ресторан Dizzy, который закрывали после отравления участников свадьбы и интеллектуальной игры.