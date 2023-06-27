На том же месте через сутки. После второго выпускного в ресторане на Грибоедова дети попали в больницу

После выпускного в ресторане на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга помощь медиков понадобилась ученикам не одной школы. Проблемы возникли и у подростков из 523-й, стало известно «Фонтанке» 27 июня.



Выпускной проходил 25-го числа, заявила мать одного из выпускников. По данным «Фонтанки», следующим вечером в больницу обратилась девочка, а к утру — мальчик. По словам нашей собеседницы, плохо себя чувствуют 17 человек, а двое детей попали в больницу.



Как стало известно «Фонтанке», госпитализированы двое детей, состояние — нетяжелое.

