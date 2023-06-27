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    На том же месте через сутки. После второго выпускного в ресторане на Грибоедова дети попали в больницу

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    После выпускного в ресторане на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга помощь медиков понадобилась ученикам не одной школы. Проблемы возникли и у подростков из 523-й, стало известно «Фонтанке» 27 июня.

    Выпускной проходил 25-го числа, заявила мать одного из выпускников. По данным «Фонтанки», следующим вечером в больницу обратилась девочка, а к утру — мальчик. По словам нашей собеседницы, плохо себя чувствуют 17 человек, а двое детей попали в больницу.

    Как стало известно «Фонтанке», госпитализированы двое детей, состояние — нетяжелое.

    До этого ученики 92-й гимназии Выборгского района города массово слегли с симптомами отравления после выпускного в том же ресторане. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку.

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    Комментарии 20

    Гость27 Июн 2023 в 12:42
    Унитаз что ли испугали?
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