«Позвонил лётчик частного самолёта». Пропавший в тайге мальчик найден

Спасатели 28 июня нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в приамурской тайге. Он жив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу поисково-спасательного отряда.



Напомним, мальчик вместе с папой отправился на охоту и в какой-то момент отошёл в лес и потерялся. Это случилось в труднодоступной местности в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, до ближайших населенных пунктов — около 300 километров. Ребенка искали 68 человек, в том числе кинологи с собаками, были подключены вертолет МЧС, частный самолёт, параплан, беспилотники, плавсредства, вездеход, квадроциклы.