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    «Позвонил лётчик частного самолёта». Пропавший в тайге мальчик найден

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    6 комментариев

    Спасатели 28 июня нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в приамурской тайге. Он жив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу поисково-спасательного отряда.

    Напомним, мальчик вместе с папой отправился на охоту и в какой-то момент отошёл в лес и потерялся. Это случилось в труднодоступной местности в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, до ближайших населенных пунктов — около 300 километров. Ребенка искали 68 человек, в том числе кинологи с собаками, были подключены вертолет МЧС, частный самолёт, параплан, беспилотники, плавсредства, вездеход, квадроциклы.

    «Позвонил лётчик частного самолёта. Сказал, что нашли, нашли спасатели на вездеходе», — рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова.

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    Комментарии 6

    Гость28 Июн 2023 в 09:01
    дай БОГ удачи всем
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