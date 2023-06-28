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    В тайге Приамурья пропал 10-летний мальчик. Для поисков подняли вертолет и самолет

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    Пропавшего ребенка ищут в тайге Приамурья 28 июня. 10-летний мальчик отправился с отцом на охоту в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Мужчина рассказал, что не уследил за сыном, тот отошел в лес и потерялся. Поиски идут с воздуха, с воды и на земле, сообщает управление МЧС по Амурской области.

    В поисковых работах задействованы 68 человек и 18 единиц техники. Задействованы беспилотники, квадроциклы и плавсредства, кинологи с собаками, а также вертолет МЧС. Как сообщается в телеграм-канале ПСО «Амур», к поискам также подключен частный самолет, пилот которого получил координаты поиска и готов к вылету.

    Местность труднодоступная. До точки, где пропал мальчик, — около 300 километров по тайге.

    Следственный комитет по Амурской области проводит проверку по факту случившегося. На место направились следователи-криминалисты.

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    Комментарии 6

    Гость28 Июн 2023 в 08:31
    Нашли уже.
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