В тайге Приамурья пропал 10-летний мальчик. Для поисков подняли вертолет и самолет

Пропавшего ребенка ищут в тайге Приамурья 28 июня. 10-летний мальчик отправился с отцом на охоту в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Мужчина рассказал, что не уследил за сыном, тот отошел в лес и потерялся. Поиски идут с воздуха, с воды и на земле, сообщает управление МЧС по Амурской области.



В поисковых работах задействованы 68 человек и 18 единиц техники. Задействованы беспилотники, квадроциклы и плавсредства, кинологи с собаками, а также вертолет МЧС. Как сообщается в телеграм-канале ПСО «Амур», к поискам также подключен частный самолет, пилот которого получил координаты поиска и готов к вылету.

