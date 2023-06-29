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    Шестилетний мальчик в Ленобласти рассказал, как отчим в воспитательных целях прижег ему руку. Пострадавшего поместили в приют

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    Полиция Лужского района проводит проверку после рассказа ребенка о воспитании с помощью зажигалки.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 29 июня, в правоохранительные органы 27 июня обратилась директор Ям-Тёсовской школы. Она, по предварительной информации, рассказала, что к ней пришел шестилетний мальчик. Он сообщил, что гражданский муж матери в доме на Центральной улице в воспитательных целях прижег ему руку зажигалкой.

    После того, как ребенка осмотрели врачи, его поместили в социально-реабилитационный центр.

    Известно, что его семья состоит на учёте как неблагополучная.

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