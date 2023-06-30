Ещё одно массовое отравление детей в лагере, на этот раз — под Кемерово

Новый случай массового отравления детей, на этот раз в Кузбассе. Из детского лагеря «Магистраль» в Кемеровской области с признаками кишечной инфекции госпитализированы 13 человек, сообщает областное СУ СК. Работа лагеря приостановлена.

Уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — об оказании небезопасных услуг. Количество пострадавших уточняется, следователи допрашивают работников лагеря и других лиц, изъяты образцы продуктов и воды. Назначены экспертизы.

Ранее вспышка кишечной инфекции произошла в лагере «Белые горы» в Амурской области. Причиной стал норовирус — сотрудники пищеблока скрывали признаки болезни и продолжали готовить еду, сообщали в Роспотребнадзоре. Симптомы выявили у 86 детей.