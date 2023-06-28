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    В Петербурге зарегистрировано дело в отношении ресторана Grand Bianco, где отравились выпускники

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    Куйбышевский районный суд зарегистрировал 28 июня административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в отношении ООО «ТК Арсенал трейд». Речь идет о том самом ресторане Grand Bianco, где после ужина в честь выпускного отравились школьники.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в материалах проверки зафиксированы 50 случаев острой кишечной инфекции. Ревизоры на кухне нашли массу недочетов. Например, нарушение последовательности технологических процессов и соседства продуктов, отсутствие маркировок, заморозка нереализованных блюд и так далее. В ходе проверки также было установлено, что для блюд повара использовали необработанное яйцо. В помещениях нашли тараканов и сотрудников без медкнижек.

    В протоколе представителем юрлица написано: «С выводами согласен. Замечания будут устранены». Материалы переданы судье.

    Grand Bianco после массовых отравлений, к слову, закрылся. Подробнее о массовых отравлениях школьников читайте в материале «Фонтанки».

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