В Петербурге зарегистрировано дело в отношении ресторана Grand Bianco, где отравились выпускники

Куйбышевский районный суд зарегистрировал 28 июня административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в отношении ООО «ТК Арсенал трейд». Речь идет о том самом ресторане Grand Bianco, где после ужина в честь выпускного отравились школьники.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в материалах проверки зафиксированы 50 случаев острой кишечной инфекции. Ревизоры на кухне нашли массу недочетов. Например, нарушение последовательности технологических процессов и соседства продуктов, отсутствие маркировок, заморозка нереализованных блюд и так далее. В ходе проверки также было установлено, что для блюд повара использовали необработанное яйцо. В помещениях нашли тараканов и сотрудников без медкнижек.