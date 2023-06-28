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    Ресторан Grand Bianko на канале Грибоедова закрыли после массовых отравлений

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    15 комментариев

    Со здания 36 по набережной канала Грибоедова пропала вывеска ресторана Grand Bianko, в котором на выпускных отравились школьники. Об этом 28 июня «Фонтанке» рассказал очевидец, а фотокорреспондент убедился.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В самом ресторане нашему изданию подтвердили, что заведение уже закрыто. На какой срок — пока неясно.

    По данным «Фонтанки», после праздников в Grand Bianko были госпитализированы шестеро подростков. В Роспотребнадзоре сообщали о семерых. Было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, Роспотребнадзор заявил, что ресторану временно запретят работать.

    Подробнее о массовых отравлениях школьников в Grand Bianko читайте в материале «Фонтанки».

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    ОтравлениеМассовое отравлениеМассовое отравление детейДети отравились
    ЛАЙК11
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Гость28 Июн 2023 в 11:50
    Дома жрать надо.
    +0−1
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