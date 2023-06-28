Ресторан Grand Bianko на канале Грибоедова закрыли после массовых отравлений

Со здания 36 по набережной канала Грибоедова пропала вывеска ресторана Grand Bianko, в котором на выпускных отравились школьники. Об этом 28 июня «Фонтанке» рассказал очевидец, а фотокорреспондент убедился.
В самом ресторане нашему изданию подтвердили, что заведение уже закрыто. На какой срок — пока неясно.
По данным «Фонтанки», после праздников в Grand Bianko были госпитализированы шестеро подростков. В Роспотребнадзоре сообщали о семерых. Было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, Роспотребнадзор заявил, что ресторану временно запретят работать.
Подробнее о массовых отравлениях школьников в Grand Bianko читайте в материале «Фонтанки».