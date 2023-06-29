Детей, отравившихся в амурском лагере, стало больше. Еду там готовили больные повара

Причиной вспышки кишечной инфекции в лагере «Белые горы» в Амурской области стал норовирус, сообщает 29 июня региональный Роспотребнадзор. Специалисты ведомства прибыли на место вчера, после первых сигналов о ЧП, и установили возбудитель в кратчайшие сроки. Пострадавших и госпитализированных детей стало больше.
«Источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи. На пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных правил», — отмечается в сообщении.
Всего в лагере отдыхали 275 детей. Симптомы выявлены у 86 детей (изначально сообщалось о 70 отравившихся). Десять человек госпитализированы, остальные переносят заболевание в лёгкой форме. Сейчас детей из лагеря развозят по домам, его работа приостановлена.
Эпидрасследование продолжается. Документы переданы в суд. Ситуация находится на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
ЧП произошло во время второй смены, которая началась несколько дней назад, 25 июня, пишет Amur.life. Будет ли родителям возмещена стоимость путевок, пока не сообщалось. Как выяснилось, администрация «Белых гор» вовремя не сообщила об отравлении детей, о несвоевременном информировании говорят и родители заболевших детей. Один из родителей рассказывал, что увидел в лагере, когда забирал своего больного сына.