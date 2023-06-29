«Сидели в коридоре с тазиками». В амурском лагере отравились 70 детей

Ещё одно массовое отравление в России. В лагере «Белые горы» в Амурской области, по предварительной информации, 70 детей обратились в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту, сообщает 29 июня областная прокуратура.



По данным Роспотребнадзора, восемь человек госпитализированы, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке, работа лагеря остановлена. Всего в лагере отдыхают 273 несовершеннолетних. Прокуратура организовала проверку.

Местный житель Иван рассказал Amur.life, как сам забрал 13-летнего сына из лагеря, поскольку опасался за его здоровье. Смена началась совсем недавно, 25 июня, и должна была продлиться до 18 июля. Но уже вечером 27 июня мальчик позвонил отцу и пожаловался на тошноту после ужина.

