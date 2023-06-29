«Сидели в коридоре с тазиками». В амурском лагере отравились 70 детей

Ещё одно массовое отравление в России. В лагере «Белые горы» в Амурской области, по предварительной информации, 70 детей обратились в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту, сообщает 29 июня областная прокуратура.
По данным Роспотребнадзора, восемь человек госпитализированы, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке, работа лагеря остановлена. Всего в лагере отдыхают 273 несовершеннолетних. Прокуратура организовала проверку.
Местный житель Иван рассказал Amur.life, как сам забрал 13-летнего сына из лагеря, поскольку опасался за его здоровье. Смена началась совсем недавно, 25 июня, и должна была продлиться до 18 июля. Но уже вечером 27 июня мальчик позвонил отцу и пожаловался на тошноту после ужина.
«На следующий день, 28 июня, ребенок позвонил мне после обеда со слезами, сказал, что блюет, и попросил меня забрать его. Я связался со старшим воспитателем. Мне сказали не переживать, уверяли, что всё под контролем. По идее, об этом должны были сразу сообщить, но никто этого не сделал. Я решил ехать в лагерь за сыном, в дороге уже вызвал скорую помощь из Новобурейского. Со слов ребенка, болели все: и дети, и вожатые. Были и рвота, и понос. В дороге мне позвонил директор и попытался успокоить. Прибыл туда около 19 часов, там были родители других детей, которые так же, как и я, хотели забрать детей, но нас на территорию не пускал ЧОП», — рассказывает Иван.
По его словам, медики скорой помощи оставались в лагере из-за большого количества отравившихся.
«Ребенка мне привел директор. Забрать сына я смог только в 12 ночи. Когда нам все-таки удалось прорваться на территорию, я начал требовать документы от администрации о том, что мой ребенок находился в лагере. Мы зашли в коридор и ужаснулись: дети сидели в коридоре с тазиками, кто-то в раковину блевал. Попросил у педиатра бумаги о том, что кололи ребенку, но мне отказались давать какие-либо документы. Руководство лагеря никаких комментариев по этой ситуации не дало», — продолжает рассказывать отец пострадавшего.
Сын Ивана сейчас чувствует себя удовлетворительно: температуры уже нет, но тошнота сохраняется.
В Петербурге массово отравились дети, отмечавшие выпускной в ресторане. По данным «Фонтанки», после праздников в Grand Bianсo были госпитализированы шестеро подростков. В Роспотребнадзоре сообщали о семерых. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Ресторан закрыли, возбуждено административное дело. В Красноярском крае четверо детей отравились комнатным растением.