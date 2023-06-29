В Красноярском крае четверо детей отравились комнатным растением

Информация о случившемся поступила накануне. Сотрудники полиции установили, что двое братьев 9 и 10 лет вместе с двумя другими сельскими ребятами 10 и 11 лет гуляли на улице и нашли выброшенные обрезки от комнатного растения диффенбахии. Дети решили их попробовать, перепутав с обрезками бамбука, после чего и оказались в больнице.

Четверо детей из села Астафьевка Красноярского края госпитализированы с отравлением. Виновником стало популярное комнатное растение, сок которого ядовит. Подробности 29 июня сообщает краевое управление МВД.

Сами пострадавшие, а также их семьи ранее в поле зрения ОВД не попадали и на учетах не состоят. МО МВД России «Канский» проводит проверку.

Накануне в Петербурге семимесячный житель Краснопутиловской улицы облизал комнатные растения. Некоторые оказались ядовитыми, и к середине дня мальчику стало плохо. Родители вызвали скорую.

