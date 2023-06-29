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    В Красноярском крае четверо детей отравились комнатным растением

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    Четверо детей из села Астафьевка Красноярского края госпитализированы с отравлением. Виновником стало популярное комнатное растение, сок которого ядовит. Подробности 29 июня сообщает краевое управление МВД.

    Информация о случившемся поступила накануне. Сотрудники полиции установили, что двое братьев 9 и 10 лет вместе с двумя другими сельскими ребятами 10 и 11 лет гуляли на улице и нашли выброшенные обрезки от комнатного растения диффенбахии. Дети решили их попробовать, перепутав с обрезками бамбука, после чего и оказались в больнице.

    Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
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    Сами пострадавшие, а также их семьи ранее в поле зрения ОВД не попадали и на учетах не состоят. МО МВД России «Канский» проводит проверку.

    Накануне в Петербурге семимесячный житель Краснопутиловской улицы облизал комнатные растения. Некоторые оказались ядовитыми, и к середине дня мальчику стало плохо. Родители вызвали скорую.

    Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

    Диффенбахия (Dieffenbachia) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), распространённых в тропиках Южной Америки. Для многих видов характерны крупные пёстрые удлинённо-овальные очерёдные листья, в связи с чем многие виды диффенбахии выращиваются как декоративно-лиственные комнатные растения, используется для озеленения интерьеров (культивируется уже в течение 150 лет).

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