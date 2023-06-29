Росздравнадзор Москвы проводит проверку после смерти шестилетнего мальчика, которого не стали госпитализировать

Шестилетний ребенок скончался в Москве, предварительно — от отека легких. Росздравнадзор проводит проверку по факту смерти, поскольку утверждается, что малыша якобы не стали госпитализировать врачи скорой помощи, сообщает 29 июня ведомство в своем телеграм-канале.



Информация о смерти мальчика появилась накануне. Ребенок почувствовал себя плохо вечером после прогулки, врач заподозрил менингит и выдал направление на госпитализацию, пишет РИА Новости. Однако, как утверждает мать мальчика, прибывшая бригада будто бы заявила, что «симптомы не соответствовали диагнозу», и отказались везти сына в больницу. Вскоре он скончался.