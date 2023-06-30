История насилия и обмана. Что известно о смерти 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Фото: Дарья Костомина / E1.RU Поделиться Поделиться





Маленького мальчика искали в Екатеринбурге три дня. После того, как нашли мёртвым, стала раскрываться страшная предыстория. Оказалось, что одна женщина — опекун ребенка — полгода водила за нос окружающих, а в финале еще и поисковиков, силовиков и журналистов. На основе публикаций E1.RU рассказываем, как разворачивались события, связанные с 6-летним Далером — о чём он сам уже никогда не узнает.



26 июня, понедельник. Как искали Далера Рано утром опекун Вероника Наумова «обнаружила пропажу» своего 6-летнего воспитанника Далера. По её словам, ночью или утром он ушел из дома. Позже станет известно, почему Наумова «спохватилась» именно в этот день. К ней должны были прийти с проверкой из органов опеки, и надо было объяснить отсутствие ребенка. В течение дня на поиски выходят сотни людей, волонтеры прочесывают дворы, подвалы и ТЦ, к ним присоединяются силовики, кинологи с собаками, следователи.



Ближе к обеду Вероника Наумова дает интервью, в котором рассказывает о психическом расстройстве Далера. Он якобы чуть не убил сестренку, а убежать мог из-за уговоров «воображаемого друга Кости». Рассказывает о подозрительной женщине, якобы разговаривавшей с Далером несколько дней назад и тоже предлагавшей убежать, высказывает версию, что к исчезновению может быть причастна родная мать мальчика. Интервью выглядят убедительно, журналисты и общественность верят.



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В середине дня в квартире биологической матери мальчика Ольги проходят обыски. Она говорит, что давно не видела сына, очень переживает за него, уверяет, что не отказывалась от него, просто у семьи не было денег, а потому ребенка забрала опекун, у которой уже воспитывается сестра Далера Даша. Родной отец Далера не может его воспитывать, потому что отбывает наказание в колонии за разбой.



Тем временем полицейские проверяют бывших зэков, судимых за педофилию и другие тяжкие преступления, а следователи СК возбуждают уголовное дело об убийстве мальчика, пока без каких-либо фигурантов.

Вечером бывший воспитанник Вероники Наумовой 20-летний Даниил рассказывает, что над мальчиком издевались: опекун, по его словам, избивала ребёнка, наказывала электрошокером, запирала в подвале, держала под очень горячей или холодной водой, а он не сбегал из страха. На эту информацию поначалу не обратили особого внимания.



Около 21:50 силовиков подняли по тревоге, полицейские отправились на поиски Далера.

28 июня, среда. Опекунша задержана Поиски продолжаются, осмотрены школы и детские сады, волонтеры ищут открытые люки. Единственную зацепку отработают позже: ребенок в похожей куртке в автобусе № 91 окажется другим мальчиком. К середине дня в операции задействуют более 1500 человек.

В 11:43 Веронику Наумову впервые проверяют на полиграфе, хотя по-прежнему считают потерпевшей. Ее подруга говорит, что у женщины из-за этого нервный срыв.

В 14:23 о поисках докладывают Александру Бастрыкину. Веронику Наумову допросили к этому времени дважды. А после 22 часов у неё забрали детей, чтобы временно поместить в интернат, а саму задержали в качестве подозреваемой.



29 июня, четверг. Далера нашли Ночью полицейские и следователи продолжают работать с Наумовой. Они осторожно говорят о возможной её причастности к пропаже мальчика.

Рано утром мёртвого мальчика находят в арендованном гараже в Чкаловском районе, который до этого обходили стороной (страшный запах Вероника Наумова объясняла тем, что там сдохла крыса). Опекун признаётся, что Далер мёртв, и рассказывает, где его тело. Смерть наступила еще в декабре прошлого года (тело разложилось так, что причину определить затруднительно). Возбуждены дела в отношении опеки, которая полгода не знала о его смерти. Поисковые мероприятия остановлены.



В первой половине дня становится известно, что Вероника Наумова рассказала про несчастный случай в ванной. Источник, близкий к силовым структурам, сообщает, что, по словам Вероники, после несчастного случая она испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала труп в гараже. Сама Наумова говорит, что её задержали несправедливо. Родной матери сообщают о гибели сына. Мужа Наумовой, находящегося в зоне СВО, возвращают домой.



У дома, где жил Далер, а затем и у гаража появляются цветы и игрушки. Вечером их переносят к расположенному неподалёку храму, и сотни людей собираются на стихийный митинг. На стене дома люди оставляют записки погибшему Далеру: «Прости нас, малыш». К храму продолжают нести игрушки, цветы и свечи.



Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Фото: Дарья Костомина / E1.RU Фото: Дарья Костомина / E1.RU Фото: Дарья Костомина / E1.RU Фото: Дарья Костомина / E1.RU Поделиться Поделиться





30 июня, пятница. Расследование дела, новые обстоятельства Утром становятся известны результаты допроса старшей сестры Далера. Она, по словам источника E1.RU, признаётся, что никаких психических отклонений у брата не было, а сама она раньше врала по просьбе опекуна. Что Наумова часто била её брата, срывалась на нём, он недоедал, а она наказывала за то, что он брал еду из холодильника. Накануне дня смерти, по словам сестры, опекунша сильно избила его металлическим рожком для обуви и оставила на ночь без помощи. Утром она заставила девочку его мыть (он обкакался), и в ванной потерял сознание и вскоре умер.

В 10:01 СК сообщает, что «в действиях обвиняемой усматриваются признаки статей об истязании и мошенничестве при получении выплат — в добавок к статье об убийстве малолетнего. «По данным следствия, женщина систематически избивала опекаемого ею мальчика, а после его смерти она на протяжении нескольких месяцев из корыстных побуждений продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство», — говорится в сообщении. Следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.



Днём E1.RU публикует и результаты допроса следователями бывшего воспитанника Наумовых — 20-летнего Даниила, сбежавшего от них. Он повторяет свои предыдущие слова об издевательствах над Далером и добавляет деталей.

«В подвал спускала голого. Кипятком из лейки поливала, шокером била. Она всем говорила, что якобы Далера его воображаемый друг Костя заставлял руки класть на обогреватель. На самом деле это она ему руки клала и так держала. Это был масляный обогреватель, который сильно жжется. Так она его наказывала за то, что воровал еду. Он недоедал, ходил ночью к холодильнику. Ее это бесило. Еще ее раздражало, что отец у него нерусской национальности, что спина волосатая. Она брезговала его мыть, нас заставляла, — рассказал E1.RU Даниил. — <...> Издевалась всячески над ним. Она его заставляла есть фекалии на запись, чтобы потом психологу показать, а когда воровал еду, она заставляла есть до такой степени, чтобы его вырвало. И как-то после этого она заставила его рвоту обратно съесть. То есть что она говорила, то он и делал беспрекословно. Остальные дети тоже это видели, но они так боятся Веронику, что просто так не станут этого говорить».



По словам Даниила, никто из детей никогда не жаловался в опеку, потому что все боялись Веронику. Вообще никто не знал о происходящем в доме, «опека знала только то, что Веронике надо было». Юноша говорит, что сразу заподозрил плохой исход, потому что обычно опекунша выкладывает фотографии с детьми, но Далера давно не видели на них, не видели его и общие знакомые в доме. «Был момент зимой, что она как-то напилась в кругу старых подруг и сказала, что Далер потерялся, но потом опровергла свои слова. Я всем говорил, что надо проверить подвал ее дома и гараж, который находится рядом с домом», — уверяет Даниил.

В 11:37 областная прокуратура сообщила о проверке «деятельности субъектов профилактики, медицинских и дошкольных учреждений» в связи с гибелью ребенка, в частности проверен его детский сад. Воспитатели и медработник рассказали, что видели телесные повреждения у мальчика, когда он ходил в сад, а с января пошли «регулярные пропуски». Начаты проверочные мероприятия в отношении сотрудников детской городской больницы, «из отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25 истребованы личные дела всех детей, переданных семье обвиняемой, 1989 г.р., под опеку, опрошены сотрудники органа опеки на предмет проверки условий проживания и детско-родительских отношений с опекунами», отмечается в сообщении.



Во второй половине дня Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на месяц и 29 суток подозреваемую по уголовному делу об истязании и убийстве. В Госдуме приняли решение изменить систему подготовки опекунов и усыновителей. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уверена, что те, кто планирует принять в свою семью ребенка из спецучреждения, должны проходить социально-психологическое обследование. Кроме того, документ предполагает обязательную подготовку опекунов, усыновителей и близких родственников, которые планируют принимать участие в воспитании нового члена семьи, а также расширение полномочий органов опеки и попечительства. В интервью с E1.RU Останина упомянула, что комитет направил запрос в прокуратуру о привлечении к ответственности свердловских органов опеки.



Кто такая Вероника Наумова



Вероника Наумова 1989 года рождения, то есть ей 34 года. Она работала в школе семейного образования и была в числе учредителей вместе с мужем, преподавала географию и биологию. Коллеги отзывались о ней исключительно положительно, соседи тоже характеризовали как заботливую мать. Сейчас её супруг в зоне СВО. У неё три родных ребёнка и два приемных (Далер был третьим). Далера она взяла в августе 2019 года вместе с его старшей сестрой из разных учреждений.

