О смерти 6-летнего Далера рассказала его сестра. Раньше она врала по просьбе опекуна

Следователи в Екатеринбурге опросили старшую сестру погибшего 6-летнего мальчика. Журналисты E1.RU узнали, что она рассказала. Девочка призналась, что раньше врала следователям по просьбе опекуна Вероники Наумовой.

По словам источника издания, девочка рассказала, что её брат не имел никаких психических отклонений, а опекун жестоко наказывала, например за то, что он брал еду из холодильника: держала под очень горячей или холодной водой, затыкала рот, требовала от сестры писать жалобы, что мальчик душил ее и пытался убить, хотя такого не было.



«По рассказу сестры, Далер сильно раздражал Веронику, и она хотела избавиться от него — чтобы его забрали в психушку. Для этого она всем говорила о его психических отклонениях и других детей заставляла поддерживать эту версию. Просто отказаться от ребенка она не могла, тогда бы у нее забрали и родную сестру Далера», — пояснил собеседник E1.RU.



Накануне дня смерти, по словам девочки, опекун сильно избила его металлическим рожком для обуви и оставила так до утра, а утром отправила сестру мыть брата, так как он обкакался. Во время мытья в ванной он сполз по стенке, потерял сознание и вскоре умер. Издание отмечает, что такое могло произойти при закрытой черепно-мозговой травме.



«Вероника не стала вызывать скорую и уговорила девочку молчать, чтобы ее не отдали обратно в плохую семью», — рассказывает источник.

Эти показания подтверждают слова бывшего воспитанника Наумовых, который сбежал полтора года назад и рассказывал о плохом отношении опекуна к Далеру.



На стене дома, где жил маленький Далер, ему оставляют послания, несут игрушки и цветы. Вчера вечером подарки перенесли к церкви на Симферопольской улице. Там прошла стихийная акция памяти, которая собрала сотни людей.



Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Фото: Анастасия Якупова / E1.RU Поделиться Поделиться



