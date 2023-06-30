    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    752мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.03eur95.11

    В Екатеринбурге суд арестовал опекуншу 6-летнего Далера, которую подозревают в его истязаниях и убийстве

    3127
    12 комментариев

    Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на месяц и 29 суток подозреваемую по уголовному делу об истязании и убийстве 6-летнего Далера, которого несколько дней искали всем городом. Также ей вменяют мошенничество при получении детских выплат, пишет 30 июня E1.RU. Вероника Наумова 1989 года рождения стала опекуном ребенка в августе 2019 года. Выяснилось, что мальчик скончался полгода назад, его тело все это время прятали в гараже.

    Перед началом процесса прокуратура сообщила, что следователи проверяют детский сад, куда ходил Далер, и поликлинику, где он стоял на учете. За полгода участковый врач не заметил, что ребенка нет. В садике мальчик не появлялся с января 2023 года, но это никого не насторожило. При этом раньше ребенок приходил в группу в синяках.

    Опекунша, как сообщают журналисты из зала суда, не признала вину в убийстве мальчика. По ее словам, она готова доказывать, что это был несчастный случай.

    «Фонтанка» подробно писала об этой истории. 6-летнего Далера искали с 26 июня, когда к приемной семье должна была прийти опека с проверкой. Как оказалось, погиб он гораздо раньше. 29 июня тело ребенка нашли в гараже, который арендовала семья. Опекуна Веронику Наумову задержали 28 июня. По её словам, ребёнок утонул в ванной, она испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала труп в гараже. Пятеро ее детей — родные и приемные — помещены в интернат до приезда отца из зоны СВО. О жестоком обращении женщины с мальчиком рассказывали её бывший подопечный и старшая сестра Далера. Девочка, по словам источников E1.RU, раньше врала следователям по просьбе опекуна, а теперь утверждает, что та его постоянно наказывала, а накануне дня смерти сильно избила.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close