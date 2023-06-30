В Екатеринбурге суд арестовал опекуншу 6-летнего Далера, которую подозревают в его истязаниях и убийстве

Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на месяц и 29 суток подозреваемую по уголовному делу об истязании и убийстве 6-летнего Далера, которого несколько дней искали всем городом. Также ей вменяют мошенничество при получении детских выплат, пишет 30 июня E1.RU. Вероника Наумова 1989 года рождения стала опекуном ребенка в августе 2019 года. Выяснилось, что мальчик скончался полгода назад, его тело все это время прятали в гараже.



Перед началом процесса прокуратура сообщила, что следователи проверяют детский сад, куда ходил Далер, и поликлинику, где он стоял на учете. За полгода участковый врач не заметил, что ребенка нет. В садике мальчик не появлялся с января 2023 года, но это никого не насторожило. При этом раньше ребенок приходил в группу в синяках.

