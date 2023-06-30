    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, ю-з

    753мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.03eur95.11

    Опекунше 6-летнего Далера добавили статей. Она, по данным СК, заработала на его смерти

    1292
    6 комментариев

    В рамках расследования уголовного дела об убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге следователи установили эпизоды ряда других преступлений. Об этом 30 июня сообщает СК РФ.

    В действиях подозреваемой усмотрели признаки не только убийства малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ), но и истязания (часть 2 статьи 117 УК РФ) и мошенничества при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ). Следователь СКР обратился в суд с ходатайством о заключении фигурантки под стражу.

    «По данным следствия, женщина систематически избивала опекаемого ею мальчика, а после его смерти она на протяжении нескольких месяцев корыстных побуждений продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство», — отмечается в сообщении.

    Новость дополняется.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость30 Июн 2023 в 10:20
    Ужасная история.😪😔
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close