Опекунше 6-летнего Далера добавили статей. Она, по данным СК, заработала на его смерти

В рамках расследования уголовного дела об убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге следователи установили эпизоды ряда других преступлений. Об этом 30 июня сообщает СК РФ.



В действиях подозреваемой усмотрели признаки не только убийства малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ), но и истязания (часть 2 статьи 117 УК РФ) и мошенничества при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ). Следователь СКР обратился в суд с ходатайством о заключении фигурантки под стражу.



«По данным следствия, женщина систематически избивала опекаемого ею мальчика, а после его смерти она на протяжении нескольких месяцев корыстных побуждений продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство», — отмечается в сообщении.

