«Эта женщина и меня использовала». Журналист рассказал, как поверил опекунше Далера

Фото: Роман Марьяненко / E1.RU Поделиться Поделиться





Тысячи екатеринбуржцев сейчас переживают шок: они несколько дней верили Веронике Наумовой, помогали ей искать ребёнка. А теперь оказалось, что она всех обманывала. На эту удочку попался и корреспондент E1.RU Роман Марьяненко, который в день «исчезновения» Далера взял у женщины интервью. Сегодня он вспоминает свои ощущения: как так случилось, что опытный журналист не заподозрил подвоха.



Вероника Наумова изначально представилась СМИ как жертва обстоятельств — многодетная мать, от которой сбежал неблагодарный приемный сын. Она сама обратилась к поисковикам (как потом выяснилось, к ней должна была прийти опека с проверкой), журналистам слезно рассказывала, что мальчик может быть в опасности, а в это время он лежал мертвый в её гараже. Приводим рассказ журналиста Романа Марьяненко, опубликованный E1.RU 30 марта.



«Теперь люди проклинают Наумову и называют ее бессовестной лгуньей. Справедливо? Не могу не согласиться с ними, поскольку эта женщина и меня использовала для распространения вранья. По-человечески у меня не возникло сомнений в ее искренности. Я поверил в ее рассказ, хотя больше десяти лет работаю в журналистике и повидал многих героев криминальных историй.





Любой мало-мальски опытный корреспондент в курсе, что негативная, стрессовая ситуация сильно затрудняет общение с людьми, но в случае с Наумовой всё было наоборот. Утром 27 июня (в пик поисковой операции) мне удалось записать весьма содержательное интервью с Вероникой. Я просто включил камеру на мобильнике и тихо удивлялся, как спикер (почти без наводящих вопросов) начала мне в деталях рассказывать об отклонениях своего потерявшегося ребенка. Я выслушал рассказ о жестокости Далера и о том, что он ел свои фекалии, о предполагаемой шизофрении. Пожалуй, это была одна из очень редких ситуаций, когда героиня негативной истории фактически сама лезла в объектив, чтобы вывалить малоприятные подробности наружу.





Про себя я отметил, что в рассказе героини наблюдается явный перекос в сторону негативных качеств ребенка. Было ощущение, что опекунша намеренно заваливает фактами, чтобы нарисовать образ неконтролируемого и агрессивного мальчишки. Но в тот момент я решил, что женщина боится ответственности перед опекой и пытается максимально переложить вину на самого ребенка. Не покидало ощущение, что она говорит правду и надеется на то, что Далер вот-вот вернется!





Внешне выглядело, что рассказ велся от лица растерянной женщины, попавшей в беду. Там было и несчастное выражение глаз, и слезная интонация. Всё говорило о том, что Вероника находится в состоянии паники, и я первое время думал, что записал честное, открытое интервью, но ошибся».



Роман Марьяненко / E1.RU

Позже Роман Марьяненко начал догадываться, что дело нечисто. В течение дня 27 июня она дала ещё несколько интервью журналистам — и все как под копирку. Тогда Роман и усомнился в «эксклюзивности», искренности эмоций опекунши.



«Теперь, когда все мы знаем судьбу Далера, тело которого бесчеловечно засунули в сумку и кинули в гараж, можно сделать кое-какие выводы. Общение Вероники Наумовой со СМИ, на мой взгляд, было частью лживой информационной кампании, которую она вела, чтобы отвести подозрения от себя. Войдя в роль потерпевшей, опекунша наговорила лжи, в которой сама же позднее запуталась. Яркий пример: она рассуждала о причастности к исчезновению Далера его биологической матери, а позднее называла свои же слова бредом.



При этом внешне женщина производила впечатление доброй, наивной домохозяйки, от которой не ждешь подвоха, но в итоге сочинила правдоподобную историю и тем самым дала старт одной из крупнейших поисковых операций за последние годы. Опекунша обманула всех, кроме группы опытных оперов, которые в итоге и узнали, где находится тот самый гараж с жутким сюрпризом внутри».



Напомним, 6-летнего Далера искали в Екатеринбурге с 26 июня. В поисках были задействованы сотни людей: силовики и волонтёры, кинологи с собаками. Как оказалось, мальчик погиб гораздо раньше — ещё в декабре. 29 июня тело ребенка нашли в гараже, который арендовала семья Наумовых.

Опекуншу задержали 28 июня. Она рассказывала, что не хотела убивать мальчика, это был несчастный случай, что он утонул в ванной, а она испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала труп в гараже. При этом о жестоком обращении женщины с Далером рассказывали его старшая сестра и бывший подопечный Наумовых, сбежавший от них. Девочка, по словам источников E1.RU, раньше врала следователям по просьбе опекунши, а теперь утверждает, что та его постоянно наказывала, а накануне дня смерти сильно избила металлическим рожком для обуви. Пятеро детей Наумовой — родные и приемные — помещены в интернат до приезда отца из зоны СВО.

30 июня СК сообщил, что в действиях подозреваемой усмотрели признаки не только убийства малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ), но и истязания (часть 2 статьи 117 УК РФ), и мошенничества при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ). Следователь СКР обратился в суд с ходатайством о заключении фигурантки под стражу.

