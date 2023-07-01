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    Ещё один ребёнок. В Оренбургской области пропала 5-летняя девочка

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    Маленькую девочку ищут второй день в городе Сорочинске Оренбургской области. Следователи подозревают убийство.

    Как сообщает 1 июля областное СУ СК, 30 июня около 15 часов девочка 2018 года рождения ушла со двора дома на Набережной улице. На ней были розовая футболка, бело-синие бриджи, розовые сандалии. Следственные органы СК возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

    Создан оперативный штаб. На месте работают следователи и криминалисты. Они допрашивают родственников, соседей, а также жителей города Сорочинска.

    В конце июня в России случилось несколько громких историй, связанных с детьми. В Екатеринбурге пропавшего 6-летнего мальчика искали три дня, и в итоге выяснилось, что он погиб полгода назад. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории обмана. Пропавшего в приамурской тайге 10-летнего мальчика нашли. В Москве 23-летняя женщина зарезала своего 10-месячного ребенка. Там же скончался шестилетний мальчик, которого не стали госпитализировать. Шестилетний мальчик в Ленобласти рассказал, как отчим в воспитательных целях прижег ему руку.

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    Ребенок пропалПропал ребенокПропала девочкаРодители и дети
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