Ещё один ребёнок. В Оренбургской области пропала 5-летняя девочка

Маленькую девочку ищут второй день в городе Сорочинске Оренбургской области. Следователи подозревают убийство.



Как сообщает 1 июля областное СУ СК, 30 июня около 15 часов девочка 2018 года рождения ушла со двора дома на Набережной улице. На ней были розовая футболка, бело-синие бриджи, розовые сандалии. Следственные органы СК возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.



Создан оперативный штаб. На месте работают следователи и криминалисты. Они допрашивают родственников, соседей, а также жителей города Сорочинска.

