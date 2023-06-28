Мальчику, которого сутки искали в тайге Приамурья, спасла жизнь собака. Ребенок провел ночь недалеко от берлоги медведя

Мальчика, которого сутки искали в тайге Приамурья, нашли благодаря красной кофте, которую заметили с воздуха, после чего спасатели добрались к нему на вездеходах. Пережить ночь и утро ему помогла собака. Ситуация была опасной, поскольку неподалеку обнаружили берлогу медведя. Подробности 28 июня сообщают «Амурская правда» и РИА Новости.
Напомним, ребенок, которому оказалось 12 лет, а не 10, вместе с папой отправился на охоту и в какой-то момент отошёл в лес и потерялся. Это случилось в труднодоступной местности в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, до ближайших населенных пунктов — около 300 километров. Ребенка искали 68 человек, в том числе кинологи с собаками, были подключены вертолет МЧС, частный самолёт, параплан, беспилотники, плавсредства, вездеход, квадроциклы.
К мальчику пришла на выручку охранявшая пасеку собака. Дикие звери, учуяв ее, не рискнули сунуться к ребенку. Поисковики рассказали РИА Новости, что собака лежала рядом и не отходила от потеряшки. Когда его заметили, мальчик спал на четвероногом друге под кустом. История могла закончиться трагично, поскольку в 700 метрах от места, где провел ночь ребенок, заметили берлогу медведицы с медвежатами. То есть собака буквально спасла мальчику жизнь.
В издании «Амурская правда» выяснили, что больше суток ребенок провел в лесу под мощным грозовым ливнем. Семья у него многодетная и благополучная, проживает в селе Аркадьевка Архаринского округа. В ней воспитываются семеро детей.
41-летний глава семейства занимается добычей промысловых животных. Вчера он с сыном отправился к зимовью. И в какой-то момент потерял из виду ребенка. Мальчик исчез. Отец бросился на поиски, но безрезультатно. Мужчине пришлось подниматься на сопку, чтобы поймать связь и позвонить спасателям.
Вероятность повстречаться ребенку с диким зверем в тайге была большая, но охотоведы утверждают, что в эту пору медведи и волки — сытые, а значит, менее опасные.