    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, сев

    757мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd85.05eur93.14

    Мальчику, которого сутки искали в тайге Приамурья, спасла жизнь собака. Ребенок провел ночь недалеко от берлоги медведя

    22129
    17 комментариев

    Мальчика, которого сутки искали в тайге Приамурья, нашли благодаря красной кофте, которую заметили с воздуха, после чего спасатели добрались к нему на вездеходах. Пережить ночь и утро ему помогла собака. Ситуация была опасной, поскольку неподалеку обнаружили берлогу медведя. Подробности 28 июня сообщают «Амурская правда» и РИА Новости.

    Напомним, ребенок, которому оказалось 12 лет, а не 10, вместе с папой отправился на охоту и в какой-то момент отошёл в лес и потерялся. Это случилось в труднодоступной местности в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, до ближайших населенных пунктов — около 300 километров. Ребенка искали 68 человек, в том числе кинологи с собаками, были подключены вертолет МЧС, частный самолёт, параплан, беспилотники, плавсредства, вездеход, квадроциклы.

    К мальчику пришла на выручку охранявшая пасеку собака. Дикие звери, учуяв ее, не рискнули сунуться к ребенку. Поисковики рассказали РИА Новости, что собака лежала рядом и не отходила от потеряшки. Когда его заметили, мальчик спал на четвероногом друге под кустом. История могла закончиться трагично, поскольку в 700 метрах от места, где провел ночь ребенок, заметили берлогу медведицы с медвежатами. То есть собака буквально спасла мальчику жизнь.

    В издании «Амурская правда» выяснили, что больше суток ребенок провел в лесу под мощным грозовым ливнем. Семья у него многодетная и благополучная, проживает в селе Аркадьевка Архаринского округа. В ней воспитываются семеро детей.

    41-летний глава семейства занимается добычей промысловых животных. Вчера он с сыном отправился к зимовью. И в какой-то момент потерял из виду ребенка. Мальчик исчез. Отец бросился на поиски, но безрезультатно. Мужчине пришлось подниматься на сопку, чтобы поймать связь и позвонить спасателям.

    Вероятность повстречаться ребенку с диким зверем в тайге была большая, но охотоведы утверждают, что в эту пору медведи и волки — сытые, а значит, менее опасные.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК33
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close