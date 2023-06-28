Мальчику, которого сутки искали в тайге Приамурья, спасла жизнь собака. Ребенок провел ночь недалеко от берлоги медведя

Мальчика, которого сутки искали в тайге Приамурья, нашли благодаря красной кофте, которую заметили с воздуха, после чего спасатели добрались к нему на вездеходах. Пережить ночь и утро ему помогла собака. Ситуация была опасной, поскольку неподалеку обнаружили берлогу медведя. Подробности 28 июня сообщают «Амурская правда» и РИА Новости.



Напомним, ребенок, которому оказалось 12 лет, а не 10, вместе с папой отправился на охоту и в какой-то момент отошёл в лес и потерялся. Это случилось в труднодоступной местности в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, до ближайших населенных пунктов — около 300 километров. Ребенка искали 68 человек, в том числе кинологи с собаками, были подключены вертолет МЧС, частный самолёт, параплан, беспилотники, плавсредства, вездеход, квадроциклы.

