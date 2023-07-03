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    На Урале загорелся автомобиль после ДТП. Пять человек погибли

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    3 комментария

    Поздно вечером в воскресенье, 2 июля, на трассе Екатеринбург — Серов произошла смертельная авария. Столкнулись два автомобиля: Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. Одна из машин вспыхнула. Об этом сообщает местное издание E1.ru.

    «Машина сгорела полностью, остался только железный каркас. Один погибший лежит», — рассказал очевидец.

    В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что в результате аварии погибли пять человек, передает РИА Новости. Водитель Mitsubishi и три человека из Hyundai скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи, еще один пассажир умер уже в машине медиков.

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    ЕкатеринбургДТП
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    Комментарии 3

    Гость03 Июл 2023 в 09:59
    Слишком ного аварий. ГИБДД работает исключительно на пополнение бюджета. Участники дорожного движения оборзели и предоставлены сами себе. Колокольчиков ссит, а черникин зарплате радуеться. Не могут они систему садминистрировать.
    +0−0
    Гость03 Июл 2023 в 09:28
    Прикольно)))
    +0−0
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