На Урале загорелся автомобиль после ДТП. Пять человек погибли

Поздно вечером в воскресенье, 2 июля, на трассе Екатеринбург — Серов произошла смертельная авария. Столкнулись два автомобиля: Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. Одна из машин вспыхнула. Об этом сообщает местное издание E1.ru.
«Машина сгорела полностью, остался только железный каркас. Один погибший лежит», — рассказал очевидец.
В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что в результате аварии погибли пять человек, передает РИА Новости. Водитель Mitsubishi и три человека из Hyundai скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи, еще один пассажир умер уже в машине медиков.