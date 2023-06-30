Победитель Лиги Европы «Севилья» решил распродать всех своих игроков

Победитель Лиги Европы, футбольный клуб «Севилья» столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Из-за долга в размере 90 миллионов евро клуб планирует выставить на продажу всех игроков основного состава, сообщает 30 июня Marca.
Президент «Севильи» Пепе Кастро проинформировал спортивное руководство о том, что в связи с финансовыми проблемами все игроки первой команды будут доступны для трансфера. По словам главы клуба, решение проблемы с помощью одной или двух больших сделок нереально — потребуется провести масштабную распродажу игроков.
Эта информация стала неожиданностью для многих фанатов, поскольку новый спортивный директор клуба Виктор Орта намеревался сформировать сильный состав для тренерского штаба под руководством Хосе Луиса Мендилибара с целью борьбы за победу в национальном чемпионате, Кубке Испании и достойного выступления в Лиге чемпионов.
Испанские журналисты полагают, что финансовые трудности, с которыми столкнулся клуб, могли послужить причиной ухода Рамона Мончи с поста спортивного директора, которого сменил Орта.