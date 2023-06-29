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    Прокуратура Москвы показала место убийства 10-месячного ребенка

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    23-летняя жительница Москвы зарезала своего 10-месячного ребенка. Труп малыша с ножевыми ранениями и окровавленное орудие убийства были найдены в квартире на улице Онежской. Об этом 29 июня сообщает столичная прокуратура, показывая фото с места преступления.

    Фото: официальный канал прокуратуры города Москвы
    Фото: официальный канал прокуратуры города Москвы
    Фото: официальный канал прокуратуры города Москвы
    Фото: официальный канал прокуратуры города Москвы
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    На снимках — среднестатистическая чистая квартира. Нельзя сказать, что в ней проживали асоциальные элементы. Телеграм-каналы сообщают, что убийству ребенка могла предшествовать ссора подозреваемой с отцом мальчика. Она якобы напала на него с ножом, когда тот вернулся с работы. Мужчина сразу же запер квартиру снаружи и вызвал экстренные службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Убийство ребенкаМосква
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