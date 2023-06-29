На снимках — среднестатистическая чистая квартира. Нельзя сказать, что в ней проживали асоциальные элементы. Телеграм-каналы сообщают, что убийству ребенка могла предшествовать ссора подозреваемой с отцом мальчика. Она якобы напала на него с ножом, когда тот вернулся с работы. Мужчина сразу же запер квартиру снаружи и вызвал экстренные службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Прокуратура Москвы показала место убийства
10-месячного ребенка
29 июня 2023, 23:21
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