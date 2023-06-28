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    СК показывает коммунальную квартиру, где мужчина выстрелил в соседку и покончил с собой

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    Следственный комитет осмотрел коммунальную квартиру, в которой нашли мертвого мужчину и раненую женщину. Кадры 28 июня публикует пресс-служба управления ведомства по Петербургу.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    На кадрах видно, что помещение серьезно захламлено. В огромных кучах там лежат самые разные предметы, свободного места на полу почти нет.

    Полицию вызывали в квартиру дома по проспекту Солидарности. Следствие полагает, что 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 20-летнюю соседку, а после заперся в ванной и покончил с собой.

    Возбуждено дело о покушении на убийство. Девушка попала в больницу.

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