СК показывает коммунальную квартиру, где мужчина выстрелил в соседку и покончил с собой

Следственный комитет осмотрел коммунальную квартиру, в которой нашли мертвого мужчину и раненую женщину. Кадры 28 июня публикует пресс-служба управления ведомства по Петербургу.
Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
На кадрах видно, что помещение серьезно захламлено. В огромных кучах там лежат самые разные предметы, свободного места на полу почти нет.
Полицию вызывали в квартиру дома по проспекту Солидарности. Следствие полагает, что 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 20-летнюю соседку, а после заперся в ванной и покончил с собой.
Возбуждено дело о покушении на убийство. Девушка попала в больницу.