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    Попытка убийства и самоубийство: полиция и СК разбираются в коммунальном конфликте на проспекте Солидарности

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    Оперативно-следственная бригада работает в Невском районе, где после стрельбы в квартире нашли мертвого мужчину и раненую женщину.

    Звонок в 112 от очевидцев поступил около часа дня с проспекта Солидарности, стало известно «Фонтанке» 28 июня. Прибыв на место, выяснилось, что в коммунальной квартире произошел конфликт между мужчиной и женщиной. Предположительно они соседи. Мужчина якобы выстрелил в женщину, а потом заперся у себя в комнате и покончил жизнь самоубийством.

    Раненую сейчас везут в больницу.

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