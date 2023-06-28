Попытка убийства и самоубийство: полиция и СК разбираются в коммунальном конфликте на проспекте Солидарности

Оперативно-следственная бригада работает в Невском районе, где после стрельбы в квартире нашли мертвого мужчину и раненую женщину.
Звонок в 112 от очевидцев поступил около часа дня с проспекта Солидарности, стало известно «Фонтанке» 28 июня. Прибыв на место, выяснилось, что в коммунальной квартире произошел конфликт между мужчиной и женщиной. Предположительно они соседи. Мужчина якобы выстрелил в женщину, а потом заперся у себя в комнате и покончил жизнь самоубийством.
Раненую сейчас везут в больницу.