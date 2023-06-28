Губернатор Псковской области рассказал о гибели 14 военных при атаке украинских диверсантов

При атаке украинской ДРГ на Белгородскую область в начале июня погибли как минимум 14 российских военных. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал во вторник, 27 июня, видео о прощании с военнослужащими.

«На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни», — сказал глава региона и перечислил районы Псковской области, из которых были погибшие военные.



Также Ведерников уточнил, что не менее 10 человек попали в плен. «Их показывала украинская пропаганда и ее пособники из числа предательских вооруженных формирований», — добавил он. Губернатор отметил, что власти сделали все возможное для ускорения переговоров об обмене пленных. По его словам, троих российских военнослужащих уже обменяли.