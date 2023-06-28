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    Губернатор Псковской области рассказал о гибели 14 военных при атаке украинских диверсантов

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    При атаке украинской ДРГ на Белгородскую область в начале июня погибли как минимум 14 российских военных. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал во вторник, 27 июня, видео о прощании с военнослужащими.

    «На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни», — сказал глава региона и перечислил районы Псковской области, из которых были погибшие военные.

    Также Ведерников уточнил, что не менее 10 человек попали в плен. «Их показывала украинская пропаганда и ее пособники из числа предательских вооруженных формирований», — добавил он. Губернатор отметил, что власти сделали все возможное для ускорения переговоров об обмене пленных. По его словам, троих российских военнослужащих уже обменяли.

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    Михаил ВедерниковУкраинская ДРГБелгородская областьПсковская область

    Комментарии 6

    Гость28 Июн 2023 в 17:49
    Апрель 1945
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