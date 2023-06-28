Украина назвала условия для переговоров с Россией: новости СВО за 28 июня

Россия и Украина садились за стол переговоров в марте 2022 года, но процесс заморозили почти сразу Фото: БелТА / T.me Поделиться Поделиться





Ежедневно мы рассказываем о самых главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 28 июня.



Власти ЦАР согласились принять любую ЧВК из России Советник президента ЦАР Гуанджика заявил, что республика согласится принять любую другую помощь из России, если ЧВК «Вагнер» покинет страну. Слова политика передает Financial Times.

— Если Москва решит отозвать ЧВК «Вагнер» и прислать нам «Бетховенов» и «Моцартов», они у нас будут, — заявил Гуанджика.

Советник президента ЦАР также отметил, что в стране не произошло никаких очевидных перемен после мятежа Пригожина в России.

Зеленский собрался перенести Рождество Президент Украины внес в Верховную раду законопроект о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря. Как передает РБК, Зеленский отметил в сопроводительной записке, что празднование 7 января является навязыванием российской идеологии. — Украинскому народу долгое время навязывались российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января, — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, Зеленский внес законопроект, согласно которому главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры будут обязаны владеть английским языком.



Кремль не обиделся на высказывания Лукашенко о мятеже 24 июня Правительство России нормально отнеслось к формулировкам президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя вопрос о том, как Кремль отреагировал на рассказ Лукашенко о событиях 24 июня, Песков отметил, что правительство отнеслось к словам «нормально абсолютно». Напомним, Александр Лукашенко заявил, что предложил Владимиру Путину отказаться от решения «жестоко мочить» и не торопиться.



В офисе Зеленского назвали условия для переговоров с Россией Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирные переговоры возможны только по «формуле мира» Зеленского. Ермак отметил, что Украина будет говорить только с ответственными странами, которые уважают суверенитет и территориальную целостность, сообщает ТАСС.

Напомним, что «формулу мира» Зеленский озвучил в 2022 году на саммите «Большой двадцатки». Главными условиями для переговоров остаются восстановление границ Украины 1991 года, обмен всех удерживаемых лиц, а также обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности. Зеленский заявил, что Россия должна просить Украину вступить в НАТО Президент Украины считает, что членство страны в НАТО выгодно России. Как заявил Зеленский, НАТО защищает союзников и не кидается на соседей, в то время как Россия сейчас, как никакая другая страна, в этом заинтересована.



— Российская Федерация вступает в «эпоху слабости», сейчас эта страна, как никакая другая, заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, — заявил украинский лидер в ходе выступления на заседании Верховной Рады.

В то же время на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс возможно только в случае победы, сообщили РИА Новости.



— Самая срочная задача сейчас — убедиться, что Украина победит как суверенное независимое государство Европы. <…> Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это будет предварительным условием для любой серьезной дискуссии о членстве, — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Семьям погибших во время мятежа летчиков пообещали помощь Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа самолета Ил-22, базировавшегося в регионе. Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь семьям ивановских военнослужащих.

Ранее Владимир Путин заявлял, что летчики погибли в противостоянии с мятежниками. «Фонтанка» показывала кадры из соцсетей, на которых, предположительно, запечатлен момент и последствия падения самолета Ил-22 в Воронежской области, когда там проходила ЧВК «Вагнер». Военкор Первого канала Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале сообщила, что в результате крушения военного самолета погибли люди. 27 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что в результате субботних событий погиб экипаж Ка-52 — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Это военнослужащие Псковского территориального гарнизона.



Прокуратура запросила 9 лет колонии для экс-главы «Яндекс.Лавки»

В Басманном суде Москвы состоялось очередное заседание по делу экс-главы «Яндекс.Лавки», медиаменеджера Ильи Красильщика. Его обвиняют в распространении фейков о Российской армии. 28 июня прокурор запросил в качестве наказания для медиаменеджера 9 лет колонии. Сам Илья Красильщик в суде не присутствует — он покинул страну, был заочно арестован и в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Приговор также планируется вынести заочно, как сообщает РИА Новости, приговор будет оглашен 29 июня.