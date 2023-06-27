StarHit опровергает авторство того самого «судьбоносного обращения Путина»

Телеграм-канал издания StarHit не был первым, кто сообщил о «заявлении Путина, которое изменит судьбу России» — именно так накануне вечером ряд СМИ и каналов анонсировал обращение президента РФ Владимира Путина в связи с попыткой мятежа в субботу. Позднее пресс-секретарь президента назвал такие сообщения фейком. В разговоре с «Фонтанкой» 27 июня главный редактор StarHit Анастасия Ананьина рассказала, что корреспонденты издания просто изменили первоначальную формулировку новости.
По ее словам, в 21:29 StarHit опубликовал в Telegram пост с формулировкой «Песков анонсировал ряд важных заявлений Путина». Далее в других каналах появляется формулировка о том, что «эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Мы внезапно стали ньюсмейкерами вчерашнего вечера, но напрасно. StarHit лишь отредактировал первоначальный пост в 21:43, добавив цитату, когда в Telegram уже была волна подобных сообщений — и в каналах прокремлевских журналистов, и в новостных. Мы не были первоисточником данной фразы, но так как в посте отображается время публикации 21:29 — при изменении оно не обновляется, к своему удивлению… им оказались. Внимание нам всегда приятно, хоть в пуле наших представителей нет и получить эту цитату самостоятельно не имели возможности. Когда появилось официальное опровержение, мы также разместили его, не став удалять пост выше, как поторопились сделать большинство коллег. Скрины, подтверждающие правки, у нас есть», — рассказала «Фонтанке» Анастасия Ананьина.
Из-за того, что другие медиа свои посты удалили, именно StarHit отображался одним из первых, кто дал в Telegram эту информацию.
Согласно представленным скриншотам, раньше редактуры StarHit «определяющая судьбу России» формулировка появляется в каналах «Честно говоря» (21:32). Также в 21:40 фейк опубликовали в Telegram-каналах «Наш Челябинск» и ряде других. StarHit отредактировал пост и добавил «цитату» только в 21:43, заверила главный редактор звездного СМИ. «Судьбоносный» анонс озвучили также ведущие новостей федеральных телеканалов.
Среди федеральных СМИ сообщение с фейковой цитатой опубликовано на сайте «Интерфакса», до сих пор размещено на многих новостных сайтах, но ссылки ведут уже на несуществующие публикации в Telegram.