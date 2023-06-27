StarHit опровергает авторство того самого «судьбоносного обращения Путина»

Телеграм-канал издания StarHit не был первым, кто сообщил о «заявлении Путина, которое изменит судьбу России» — именно так накануне вечером ряд СМИ и каналов анонсировал обращение президента РФ Владимира Путина в связи с попыткой мятежа в субботу. Позднее пресс-секретарь президента назвал такие сообщения фейком. В разговоре с «Фонтанкой» 27 июня главный редактор StarHit Анастасия Ананьина рассказала, что корреспонденты издания просто изменили первоначальную формулировку новости.



По ее словам, в 21:29 StarHit опубликовал в Telegram пост с формулировкой «Песков анонсировал ряд важных заявлений Путина». Далее в других каналах появляется формулировка о том, что «эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.