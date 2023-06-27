Смертельное «воспитание» в Сочи. О расследовании уголовного дела об убийстве семилетней девочки доложат главе СК

Речь о событиях 27 мая 2023 года. Тогда в Сочи 24-летний мужчина, по данным следствия, нанес семилетней девочке 15 ударов ремнем по различным частям тела, голове и животу. Таким образом он «воспитывал» дочь своей 31-летней сожительницы. После расправы состояние ребенка ухудшалось, но никто не вызывал скорую. В ночь на 2 июня девочке стало хуже и мать все же вызвала медиков. Но было поздно — ребенок умер на руках у врачей. Мужчина на допросе объяснил свои действия непослушанием девочки. Сейчас он под арестом.

Трагедию можно было предотвратить — соседи и раньше замечали, как «воспитывают» ребёнка, и вызвали участкового. Они рассказали, что из квартиры доносились плач и детские крики, в том числе ночью. Однако участковый в ходе проверки вынес рапорт о том, что «противоправных действий в отношении ребенка не совершалось». Теперь в отношении сотрудника полиции тоже возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».



Матери погибшей девочки предъявлено обвинение в оставлении в опасности и ненадлежащем неисполнении обязанностей по воспитанию дочери.

