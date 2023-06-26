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    Танки уехали, а цирк остался. Ущерб в Ростове предварительно оценивают в миллионы

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    Точная сумма ущерба после субботних событий в Ростове-на-Дону, как ожидается, станет известна 26 июня, когда глава администрации города Алексей Логвиненко доложит губернатору Василию Голубеву итоги оценки. Об этом сообщает 161.RU, отмечая, что, по предварительным оценкам, речь идёт о миллионах рублей.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    На Буденновском проспекте, где находилась военная техника, с воскресенья чинят дорогу (вчера там начали фрезеровку). Логвиненко оценил дорожные «потери» в 10 тысяч квадратных метров и пообещал закончить ремонт через два дня. На пересечении Буденновского проспекта и улицы Максима Горького нужно заменить две трамвайные стрелки. По словам специалистов, стрелочные переводы вышли из строя из-за гусениц. Пока там провели аварийные работы и пустили трамваи, но предстоит более масштабный ремонт, пишет 161.RU.

    Еще один символ субботы — сломанные ворота Ростовского цирка, где стоял танк. «Фонтанка» показывала, как с ним прощались.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Напомним, к раннему утру 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день и ушли после того, как белорусский президент Александр Лукашенко, который с одобрения Путина вел переговоры с Евгением Пригожиным, убедил того развернуться. В ночь на 25 июня колонна ЧВК покинула город и направилась в полевые лагеря.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU


    ФСБ 23 июня возбудила его по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК. Вечером 24 июня в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию». 26 июня «Коммерсантъ» написал, что Пригожин остается под следствием по делу о мятеже.

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