Танки уехали, а цирк остался. Ущерб в Ростове предварительно оценивают в миллионы

Точная сумма ущерба после субботних событий в Ростове-на-Дону, как ожидается, станет известна 26 июня, когда глава администрации города Алексей Логвиненко доложит губернатору Василию Голубеву итоги оценки. Об этом сообщает 161.RU, отмечая, что, по предварительным оценкам, речь идёт о миллионах рублей.
На Буденновском проспекте, где находилась военная техника, с воскресенья чинят дорогу (вчера там начали фрезеровку). Логвиненко оценил дорожные «потери» в 10 тысяч квадратных метров и пообещал закончить ремонт через два дня. На пересечении Буденновского проспекта и улицы Максима Горького нужно заменить две трамвайные стрелки. По словам специалистов, стрелочные переводы вышли из строя из-за гусениц. Пока там провели аварийные работы и пустили трамваи, но предстоит более масштабный ремонт, пишет 161.RU.
Еще один символ субботы — сломанные ворота Ростовского цирка, где стоял танк. «Фонтанка» показывала, как с ним прощались.
Напомним, к раннему утру 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день и ушли после того, как белорусский президент Александр Лукашенко, который с одобрения Путина вел переговоры с Евгением Пригожиным, убедил того развернуться. В ночь на 25 июня колонна ЧВК покинула город и направилась в полевые лагеря.