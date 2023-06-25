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    Ростовская мэрия подсчитывает убытки после визита ЧВК. Дороги обещают залатать за два дня

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    Колонны тяжелой техники повредили 10 тысяч квадратных километров дорог в Ростове-на-Дону. Больше всего досталось Будденовскому проспекту.

    О состоянии города утром 25 июня отчитывается мэр Алексей Логвиненко. По его словам, специалисты-дорожники прошлись по городским улицам и отметили места, которым требуется ремонт. Таких точек много, но Логвиненко заверил, что все приведут в порядок за двое суток.

    Территория вокруг здания штаба ЮВО уже приведена в порядок, дворники также убрались возле цирка и на основных улицах, по которым шли вагнеровцы.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть «вагнеровцев», как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот «уйдёт в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «похоже», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

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