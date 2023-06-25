Ростовская мэрия подсчитывает убытки после визита ЧВК. Дороги обещают залатать за два дня

Колонны тяжелой техники повредили 10 тысяч квадратных километров дорог в Ростове-на-Дону. Больше всего досталось Будденовскому проспекту.
О состоянии города утром 25 июня отчитывается мэр Алексей Логвиненко. По его словам, специалисты-дорожники прошлись по городским улицам и отметили места, которым требуется ремонт. Таких точек много, но Логвиненко заверил, что все приведут в порядок за двое суток.
Территория вокруг здания штаба ЮВО уже приведена в порядок, дворники также убрались возле цирка и на основных улицах, по которым шли вагнеровцы.