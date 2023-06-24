Wildberries удаляет товары с символикой ЧВК «Вагнер»

Маркетплейс Wildberries начал скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает 24 июня РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

«Начали скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер», в ближайшее время она полностью будет удалена с маркетплейса», — заявил источник.



ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы «Вагнера» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК. Утром 24 июня военная техника ЧВК вошла в Ростов-на-Дону и оцепила штаб Южного военного округа. Президент Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.