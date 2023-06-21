Замолчи про оградку на 20 лет: о чем просят петербуржца, выпавшего из окна

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Летней ночью молодой отец выпадает из окна жилого комплекса бизнес-класса на Большой Невке. Чудом выживает, а затем почти год обивает пороги силовых ведомств, но не получает ничего ни от них, ни от застройщика, ни от управляющей компании. А после интереса «Фонтанки» ему вдруг заманчиво предлагают замолчать на 20 лет.



«Конструкция, внешне напоминающая ограждение и смонтированная с внешней стороны на окнах «в пол» в Вашем жилом помещении, имеет декоративное назначение и не предполагает силового воздействия. Категорически запрещается опираться, виснуть и иным образом воздействовать на указанную конструкцию. Просим учесть данную информацию при эксплуатации жилого помещения во избежание несчастных случаев», — говорится в уведомлении (есть в распоряжении редакции), которое разослали жильцам от УК «Пионер-Сервис» дома ЖК бизнес-класса LIFE-Приморский на набережной Большой Невки 11 августа. Вероятно, не все из них поняли, к чему вдруг появилось это уведомление от директора.



Точно лишь знал петербуржец Максим (имя изменено), но ему уведомление пришло уже поздновато. 30 июля 2022 года мужчину с тяжелыми травмами доставили в Елизаветинскую больницу: он в ночи вылетел из окна собственной квартиры на пятом этаже, просто оперевшись, как позднее выяснилось, на «декоративную» оградку панорамного окна на своей кухне. До этого жильцов никто о её опасности не предупреждал.



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Как сам мужчина рассказал «Фонтанке», это был обычный вечер с друзьями. Играли на приставке, курили электронные сигареты. Сидели на кухне, он подошёл к панорамному окну в пол, оперся на металлические балки ограждения, а они вдруг внезапно сломались и он полетел вниз. Дальше помнит только фрагментарно — очнулся на земле, рядом с ним его друзья, слова «дыши, дыши, не отключайся». А потом, через пять дней, проснулся уже в палате. Очевидно, что такие вещи не проходят без травм внутренних органов и множественных переломов костей. Месяц пролежал в больнице, еще четыре не мог вставать с кровати. Сейчас оформляет инвалидность, при этом у него двое несовершеннолетних детей.



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«В наших домах очень много квартир с такими окнами и решетками, которые уже обломлены так же или частично сломаны, могут пострадать другие люди. Управляющая компания «Пионер-сервис» делает вид, что ничего не произошло, и не принимает никаких мер по восстановлению и ремонту этих ограждений. А главное — прокуратура и следственный комитет не дают ход делу, чтобы найти виновных», — рассказал мужчина «Фонтанке».



Участковый уполномоченный, которому в июле было поручено разобраться в случившемся, «не назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, не допросил очевидцев, не осмотрел места происшествия, не изъял проектную документацию, не назначил строительно-техническую экспертизу проектной документации и выполненных работ по фасаду здания, в том числе обрешёток балконов как на 5-м этаже, так и на других этажах дома», — писал адвокат Максима в своей жалобе в прокуратуру Приморского района.



Уже 8 августа было отказано в возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении редакции), с мотивировкой, что Максим стал курить в окно на кухне, облокотился на него и, не удержав равновесие, выпал на улицу вместе с конструкцией окна. И что, «учитывая то, что травму получил по собственной неосторожности»... «в материале отсутствуют признаки какого-либо преступления или правонарушения». В сентябре дело передали в Следственный отдел ГСУ СК РФ по Приморскому району, но и там в октябре отказали (есть в распоряжении редакции), потому что бесспорных, объективных доказательств, указывающих на то, что в отношении «Максима было совершено преступление, не установлено», и «органы предварительного следствия приходят к выводу, что «Максим просто облокотился на окно, вследствие чего выпал из окна, поэтому по результатам проверки сообщения о преступлении следует отказать в возбуждении уголовного дела».



«СК бездействует. Далее мы подавали жалобы на СК в прокуратуру, но и там тишина, — сообщил «Фонтанке» Максим. — Хотели писать в администрацию президента».

После запросов «Фонтанки» в июне 2023 года застройщику — ГК «Пионер» и в УК «Пионер-Сервис» ответов редакция не получила. Зато предложение внезапно получил Максим.

«Сейчас мой юрист ведет переговоры с юристом застройщика, — рассказал он. — Есть предварительное соглашение (проект. — Прим. ред.), при котором я в течение 20 лет не должен никому ничего рассказывать. Сейчас все это на стадии переговоров».

Эту информацию подтвердил «Фонтанке» юрист пострадавшего Максим Ермолаев, отметив, что проект досудебного соглашения есть, они с ним работают и там действительно есть срок молчания в 20 лет. Связался с ними застройщик вскоре после запроса «Фонтанки».



По словам Максима, помимо компенсации реабилитации и того, что он мог заработать в потерянное из-за инцидента время, он с самого начала добивается, чтобы решетки ограждения восстановили по всему дому, потому что не только в его квартире они угрожают жизни.

«Дом новый, дети, не дай бог...» — резюмировал мужчина. Войдет ли этот пункт в соглашение, пока неизвестно.

В пресс-службе ГК «Пионер» получили несколько запросов «Фонтанки», один из которых был еще 9 июня, но ответа на момент публикации материала не предоставили. Аналогично поступила и УК «Пионер-Сервис», которая обслуживает дом.

Справка



ГК «Пионер» — строительная компания, которая более 20 лет работает на российском рынке. Портфель реализованных и текущих проектов — около 3 млн кв. м. Специализируется на строительстве многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Петербурге с последующим управлением и сервисным обслуживанием. В Петербурге это проекты «LIFE-Лесная», «LIFE-Приморский», апарт-отель YES, комплекс «Первая линия».



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

