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    В Петербурге задержали туляка, находящегося в розыске за дезертирство

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    Сотрудники полиции Петербурга задержали 33-летнего мужчину, который находится в розыске за самовольное оставление военной части.

    Жителя Тульской области задержали накануне около 9 утра на Ланском шоссе, стало известно «Фонтанке» 20 июня. Мужчину, по предварительной информации, объявили в розыск в феврале этого года. Он является фигурантом дела о самовольном оставлении части, совершенном военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации.

    По версии следствия, туляк в октябре 2022 года сбежал из военной части в Московской области.

    О его поимке сообщено инициатору розыска.

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    Гость20 Июн 2023 в 10:38
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