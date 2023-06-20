В Петербурге задержали туляка, находящегося в розыске за дезертирство

Сотрудники полиции Петербурга задержали 33-летнего мужчину, который находится в розыске за самовольное оставление военной части.



Жителя Тульской области задержали накануне около 9 утра на Ланском шоссе, стало известно «Фонтанке» 20 июня. Мужчину, по предварительной информации, объявили в розыск в феврале этого года. Он является фигурантом дела о самовольном оставлении части, совершенном военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации.



По версии следствия, туляк в октябре 2022 года сбежал из военной части в Московской области.

