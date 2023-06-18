На Васильевском острове автобус решил, что горит, и сам себя потушил

На Васильевском острове в самые жаркие часы дня автобус, следовавший по маршруту
Видеорегистратор зафиксировал, как притормозивший у перекрестка автобус внезапно выбрасывает облако густого белого дыма или пара. Видимость за кормой общественного транспорта быстро становится нулевой, и легковые автомобили начинают аккуратно его объезжать. Когда дым немного рассеивается, на проезжей части становится заметна лужица белой пены.
В ГУП «Пассажиравтотранс» нетипичное поведение автобуса объяснили автоматикой. «В двигателе сработала система пожаротушения. Возгорания не было. Пожарных не вызывали», — сообщили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе».
Ранее в Петербурге дымил и по-настоящему горел туристический автобус. Он следовал по Ушаковскому мосту без пассажиров.