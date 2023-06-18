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    На Васильевском острове автобус решил, что горит, и сам себя потушил

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    4 комментария

    На Васильевском острове в самые жаркие часы дня автобус, следовавший по маршруту №100, продемонстрировал странную самостоятельность. «Автобус заискрился, загорелся и самопотушился на перекрестке Малого проспекта и Гаванской», — сообщил очевидец в группе ВК «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    Видеорегистратор зафиксировал, как притормозивший у перекрестка автобус внезапно выбрасывает облако густого белого дыма или пара. Видимость за кормой общественного транспорта быстро становится нулевой, и легковые автомобили начинают аккуратно его объезжать. Когда дым немного рассеивается, на проезжей части становится заметна лужица белой пены.

    В ГУП «Пассажиравтотранс» нетипичное поведение автобуса объяснили автоматикой. «В двигателе сработала система пожаротушения. Возгорания не было. Пожарных не вызывали», — сообщили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе».

    Ранее в Петербурге дымил и по-настоящему горел туристический автобус. Он следовал по Ушаковскому мосту без пассажиров.

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    АвтобусВасильевский остров
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    Комментарии 4

    Evil Dogooder18 Июн 2023 в 15:41
    Никак местной публике не угодишь — когда горели и не срабатывало тушение, было плохо. Когда автоматическое тушение сработало случайно из-за жары — плохо. По мне так уж лучше пусть срабатывает тушение без причины, чем наоборот.
    +0−0
    28008443618 Июн 2023 в 15:21
    В этой стране всëгорит.
    +0−2
    Гость18 Июн 2023 в 15:14
    Маску такое и не снилось 🤣🤣
    +1−0
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